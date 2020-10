Netflix wirbt mit einem neuen kostenlosen Probemodell - und plant offenbar eine weitere Funktion

Das erste Halbjahr 2020 war für Netflix durchaus erfolgreich. Während der weltweiten COVID-19-bedingten Lockdown-Phase lagen die tatsächlich neu abgeschlossenen Abonnements deutlich über den ursprünglichen Prognosen von Netflix. Umso mehr verwunderte es, dass Netflix vor ein paar Monaten seinen Probemonat gestrichen hatte. Doch jetzt testet der Streaminganbieter im Rahmen einer Werbeaktion ein neues Modell und hofft so, die Marke von 200 Millionen Abonnenten zu knacken. Ein Fokus soll dabei auf Indien liegen.

Netflix Probemonat in neuer Form

Einer der Gründe, warum Netflix den kostenlosen Probemonat abschaffen wollte, ist vermutlich, dass sich Nutzer immer wieder neue Mail-Adressen anlegten und so das kostenlose Angebot über einen langen Zeitraum genießen konnten.

Das neue Probeangebot richtet sich nun zunächst an potenzielle Kunden aus Indien. Dort soll das sogenannte "StreamFest" für 48-Stunden zur Verfügung stehen, wird Netflix-COO Greg Peters von protocol.com zitiert.

Beim StreamFest soll die gesamte Auswahl an Filmen und Serien von Netflix kostenlos zur Verfügung stehen - allerdings nur für eine Dauer von 48-Stunden. Laut Peters könnte eine solche Werbeaktion auch bald in anderen Ländern verfügbar sein, das ist allerdings abhängig vom Erfolg in Indien. "Wir sehen uns immer nach neuen Marketingaktionen um, damit wir unseren neuen Mitgliedern ein großartiges Netflix-Erlebnis bieten können", erklärte ein Netflix-Sprecher gegenüber Protocol.

Diese Änderung freut Netflix-Nutzer außerdem

Vor allem an den Wochenenden bewegen sich viele Menschen nicht aus ihren eigenen vier Wänden, sondern genießen ihre freie Zeit gemütlich auf dem Sofa mit einer neuen Lieblingsserie auf Netflix. Doch der amerikanische Streamingdienst hat eine Funktion, die vor allem Serienjunkies immer wieder auf die Palme bringt: "Schauen Sie noch?"

Diese Frage erscheint, sobald nach zwei Folgen einer Serie keine Interkation mit der Internetseite oder App erfolgt ist. Nur wer hier mit "Ja" antwortet, kann die Serie fortsetzten.

Netflix begründet diese Funktion folgendermaßen: "Dadurch möchten wir verhindern, dass die Wiedergabe fortgesetzt wird bzw. Sie unnötige Internetdaten verbrauchen, obwohl Sie gar nicht mehr zuschauen. Sie können die Meldung verwerfen, um die Wiedergabe fortzusetzen, oder die automatische Wiedergabe der nächsten Folge deaktivieren."

Wie das amerikanische Magazin "The Verge" nun berichtet, testet Netflix gerade, ob es in Zukunft bald eine neue Funktion gibt, die es ermöglichen soll, diese Frage zu deaktivieren. Auf Twitter kamen diese Neuigkeiten jedenfalls sehr gut an.

