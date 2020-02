Aldi Nord mit iPhone 7 im Angebot: Schnäppchenpreis oder Abzocke?

Um ihren Umsatz zu steigern und neue Kunden zu gewinnen, lassen sich Discounter immer wieder neue Strategien einfallen. So auch dieses Mal: Als Sonderangebot will Aldi Nord das iPhone 7 in sein Sortiment aufnehmen. Ab dem 27. Februar können Kunden das beliebte Smartphone an den jeweiligen Filialen erwerben. Doch handelt es sich wirklich um ein Schnäppchenangebot?

Es gibt einen Haken

Das iPhone-Modell soll 289 Euro kosten, in den Farben schwarz und gold erhältlich sein und über eine Speicherkapazität von 32 GB verfügen. Einen zusätzlichen Handyvertrag gibt es nicht, dafür eine zweijährige Garantie durch MEDION. Auf den ersten Blick klingt das Angebot vielversprechend, doch hat die Sache einen Haken: Es handelt sich nicht um Neuware. Wie Aldi auf der eigenen Website schreibt, ist das iPhone ein generalüberholtes Produkt. Laut Beschreibung wurden die Geräte "vollständig reassembliert", d.h. sie wurden auseinandergebaut, Bauteile von Dritten durch Originalteile ersetzt und wieder zusammengebaut.

Zudem wurden "umfangreiche Inspektions- und Funktionstestprozesse" durchgeführt sowie sämtliche Daten gelöscht. "Kosmetische Kontrollen" würden dafür sorgen, dass das Gerät optisch einen neuwertigen Eindruck macht und keine Gebrauchsspuren aufweist. Die iPhones seien ferner "komplett gereinigt, desinfiziert und sicher verpackt".

Lohnt sich der Kauf?

Nun stellt sich die Frage, ob sich der Kauf des iPhone 7 bei Aldi lohnt. Wirft man einen Blick auf andere Angebote, findet man das Gerät für deutlich bessere Schnäppchenpreise. Auf Amazon kann man sich beispielsweise ein generalüberholtes iPhone 7 mit einer Speicherkapazität von bis zu 256 GB für unter 270 Euro kaufen. Die Garantie beläuft sich zwar auf lediglich ein Jahr, man kann sich jedoch für 18,99 Euro eine Amazon-Protect-Garantie für ein weiteres Jahr sichern.

Außerdem sollte man sich überlegen, ob man sich tatsächlich ein älteres Modell kaufen oder vielleicht doch noch einige Wochen warten sollte. Ende März wird Apple nämlich sein neuestes iPhone, das iPhone SE 2 oder auch iPhone 9 genannt, vorstellen, welches geschätzt 470 Euro kosten wird. Für dieses müsste man zwar etwa 200 Euro mehr hinblättern, allerdings hätte man dafür Neuware mit den neuesten Funktionen und Features, welche zudem mit großer Sicherheit schick aussehen wird.

