IKEA bringt Produkte zur Verbesserung der Luftqualität auf den Markt

Luftmessgerät

Seit Juli hat IKEA ein Luftmessgerät in seinem Sortiment. Das nur rund zehn Euro teure Gerät zeigt mit Hilfe einer LED-Anzeige die Qualität der Luft an. Dabei signalisieren verschiedene Farbtöne den Zustand der Luft. Leuchtet die LED-Anzeige rot, ist die Luft schlecht und es ist ratsam den Raum zu durchlüften. Ist die Anzeige orange, ist die Luftqualität okay. Nur bei einer grünen Anzeige ist die Luftqualität tatsächlich gut. Das Luftmessgerät Vindriktning ist außerdem kompatibel mit dem Luftreiniger Förnuftig.

Luftreiniger

Schon Anfang des Jahres 2021 brachte IKEA den Luftreiniger Förnuftig raus. Zwar kann dieser keinen Schutz vor den Coronaviren bieten, trotzdem beseitig das rund 50 Euro teure Gerät gasförmige Substanzen und Gerüche aus der Luft. Außerdem filtert es feine Teilchen wie Staub oder Pollen aus der Luft. Nun will IKEA im Oktober den Starkvind auf den Markt bringen. Dieser Luftreiniger verfügt, im Gegensatz zum Förnuftig, über einen eingebauten Luftqualitätssensor, so golem.de. Über diesen kann das Gerät automatisch die Leistung erhöhen, wenn die Luftqualität zu niedrig ist. Außerdem ist der Starkvind mit der IKEA Smart-Home-App kompatibel. Über die App können dann zum Beispiel die Luftqualität abgelesen oder Einstellungen vorgenommen werden. Besonders ist auch, dass der Luftreiniger in zwei verschiedenen Formen auf den Markt kommen soll. Zum einen soll er als Standgerät und zum anderen als Tisch mit integriertem Luftreiniger erhältlich sein. Konzipiert ist das Gerät für Räume mit bis zu 20 Quadratmetern. Einen Preis für den Luftreiniger veröffentlichte IKEA bislang noch nicht.

IKEA Smart-Home

Der neue Luftreiniger ist jedoch nicht das einzige Produkt von IKEA, welches mit der App kompatibel ist. Es gibt bereits einige Lichter, Fernbedienungen, WiFi-Speaker und auch ein Rollo, welche über die Smart-Home-App gesteuert werden können. Über diese können dann zum Beispiel Lichter gedimmt, Rollos runtergelassen oder Musik ein- und ausgeschalten werden.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

