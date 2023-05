Nickelreiche Elektroauto-Batterien: Wie LG Chem mit Patenten profitieren möchte

Über LG Chem

LG Chem ist ein südkoreanisches Unternehmen, und gehört zur LG Group. Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Chemikalien, fortschrittlichen Materialien und Energiespeicherlösungen spezialisiert. Gegründet im Jahr 1947, gehört es zu den größten Chemieunternehmen weltweit und ist ein wichtiger Akteur der Batterieindustrie. LG Chem entwickelt und produziert Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und tragbare Elektronik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten in den Bereichen Petrochemie, Hochleistungskunststoffe und Life Sciences. LG Chem ist bekannt für seine Innovationen, technologische Expertise und den Fokus auf Nachhaltigkeit, um den Anforderungen der modernen Welt gerecht zu werden.

Patente sollen lizenziert werden

Laut electrive plant LG Chem seine Patente für hochnickelhaltige Kathodenmaterialien an in China ansässige Kathodenmaterialhersteller zu lizenzieren. In diesem Zusammenhang beabsichtigt LG Chem, seine Patentrechte gegenüber anderen globalen Kathodenmaterialunternehmen geltend zu machen. Das Lizenzierungsverfahren erlaubt es dem Patentinhaber, Dritten die Nutzung des Patents zu gewähren und im Gegenzug Lizenzgebühren zu erhalten. LG Chem schließt dabei die Möglichkeit rechtlicher Schritte im Zusammenhang mit etwaigen Patentverletzugen nicht aus.

Die Lizenzierungsangebote richten sich vor allem an Unternehmen, die sich auf die Herstellung von hochnickelhaltigen Kathodenmaterialien spezialisiert haben. Diese Materialien sind für leistungsstarke Elektrofahrzeuge von entscheidender Bedeutung, da sie die Energiedichte der Batterien erhöhen und so die Reichweite der Fahrzeuge verbessern.

Dabei erwarb LG Chem im März 2022 über 40 Patente für hochnickelhaltige Kathodenmaterialien von der Hanyang University, einer privaten Forschungsuniversität in Korea, wie electrive berichtet.

Erhöhte Reichweite und geschätzte Marktgröße

Ein zentrales Patent darunter ermöglicht es, die Reichweite von Elektrofahrzeugen um 20 bis 30 Prozent zu erhöhen, basierend auf den strukturellen Eigenschaften von Kathodenmaterialien. Diese Patente gelten in der Branche als grundlegend für die Herstellung von hochnickelhaltigen Kathodenmaterialien und sind in vielen Ländern registriert, darunter Korea, China, USA und Europa.

Durch die Lizenzierung erwartet LG Chem die Entwicklung der Batteriematerialindustrie gemeinsam mit anderen globalen Kathodenmaterialherstellern voranzutreiben. Das Unternehmen rechnet damit, neue Einnahmequellen zu erschließen, da die Nachfrage nach Technologien zur Herstellung von Schlüsselbatteriematerialien wie hochnickelhaltigen Kathoden voraussichtlich steigen wird.

Nach Angaben des internationalen Marktforschungsinstituts SNE Research wird prognostiziert, dass der globale Markt für Kathodenmaterialien von 35,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 82,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 ansteigen wird, was einer Wachstumsrate von 233 Prozent gleichkommt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf LG Chem Ltd Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LG Chem Ltd Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LG Chem Ltd

Bildquellen: TierneyMJ / Shutterstock.com