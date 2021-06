Preisrekord bei Sneaker-Auktion um Kanye West-Prototypen: Investitionsplattform zahlt Millionenbetrag

In Schuhe zu investieren mag auf den ersten Blick befremdlich wirken, doch dass Schuhe berühmter Persönlichkeiten sehr hochpreisig ihren Besitzer wechseln, hat sich schon lange etabliert. Erst 2020 stellten Basketballschuhe der NBA-Legende Michael Jordan mit 615.000 US-Dollar einen neuen Preisrekord auf, wie das Auktionshaus Sotheby’s berichtet. Im Zeitraum vom 16. bis 21. April fand nun bei Sotheby’s eine Auktion statt, in der wieder Schuhe angeboten wurden - und für mehr als das Doppelte über den Verkaufstisch gingen.

Prototyp eines Meilensteins in der Sneaker-Geschichte

Es handelt sich dabei um einen Prototypen des Schuhs Nike Air Yeezy 1: Dieser Schuh wurde von den Designern Mark Smith und Tiffany Bears in Zusammenarbeit mit Rapper Kanye West gestaltet und soll mit seinem prägnanten Aussehen eine Art Meilenstein in der Geschichte der Sneakers darstellen. Der Nike Air Yeezy 1 wurde im Jahr 2009 limitiert auf den Markt gebracht, 2012 kam der Nike Air Yeezy 2. Anscheinend war Kanye West jedoch nicht zufrieden mit seiner finanziellen Beteiligung an den Gewinnen, beendete die Kooperation mit Nike und wechselte 2013 zu adidas. adidas Yeezy ist heute eine Multi-Milliarden-Dollar-Marke, erklärt Sotheby’s auf seiner Website. Yeezy ist der Spitzname des Rappers.

Auktionsstück: Von Kanye West designt und bei den 50. Grammys 2008 getragen

2008 - ein Jahr, bevor der Nike Air Yeezy 1 auf den Markt kam - präsentierte Kanye West einen Prototypen bei der jährlichen Grammy-Verleihung erstmals der Öffentlichkeit: Dies ist das bei Sotheby’s verkaufte Exemplar. Die Schuhe, die im vergangenen April für einen Preis von sage und schreibe 1,8 Millionen US-Dollar ihren Besitzer wechselten, stellen also nicht nur einen Meilenstein in der Sneaker-Geschichte dar und wurden von West mitdesignt, sondern auch von ihm getragen. Sie haben den typischen Yeezy-Look und sind aus weichem schwarzem Leder, die Verpackung ist eine edle Holzbox.

Käufer des Nike Air Yeezy 1 ist Investitionsplattform Rares

Der ehemalige Besitzer war Schuhsammler Ryan Chang. Käufer ist die Investitionsplattform Rares. Diese wurde erst im vergangenen Jahr von Gerome Sapp, ehemaliger NFL-Spieler, gegründet und bietet Anteile an seltenen Sportschuhen an - das Konzept funktioniert wie bei Anteilen an beispielsweise Unternehmen. Sapp möchte den Fans laut eigener Aussage gegenüber der Nachrichtenplattform CNBC derart hochpreisige Schuhe zugänglich machen, die normalerweise weit außerhalb ihres Budgets liegen. Die Plattform kündigt an, dass das Paar Nike Air Yeezy 1 von Kanye West ab Sommer dieses Jahres den Investoren zur Verfügung steht, Anteile können allerdings bereits jetzt reserviert werden.

Yeezy Sneakers beliebtes Auktionsobjekt

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Yeezy-Schuh für viel Geld verkauft wurde. So wurde ebenfalls bei Sotheby’s im vergangenen Jahr ein anderes Paar Nike Air Yeezy für 17.500 US-Dollar versteigert. Das erscheint zwar wenig im Vergleich zu dem Erlös aus der aktuellen Versteigerung, doch diese dürfte auch eher ein Einzelfall bleiben.

