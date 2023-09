Nobelpreisträger

Der Wirtschaftsnobelpreis für "Forschung zu Banken und Finanzkrisen" 2022 ging an Ben Bernanke, einen Ökonomen, der seine Forschung - als ehemaliger Vorsitzender der Federal Reserve - in der Praxis anwenden konnte.

Der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Ben Bernanke wurde im Jahr 2022 zusammen mit zwei weiteren Ökonomen, Douglas Diamond und Philip Dybvig, mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften (Sveriges Riksbank Prize in Memory of Alfred Nobel) für die "Forschung zu Banken und Finanzkrisen" ausgezeichnet.

Bernankes nobelpreisgekrönte Forschung konzentrierte sich auf die Ursachen und Folgen der Großen Depression der 1930er-Jahre, dem längsten, am weitesten verbreiteten und schwersten wirtschaftlichen Abschwung der modernen Geschichte. Anfang der 1980er-Jahre legte die gemeinsame Forschung der Preisträger die Grundlagen der modernen Bankenregulierung. Ihre aufschlussreichen Studien über die wesentlichen wirtschaftlichen Funktionen von Banken zeigen, dass Bankenkrisen potenziell katastrophale Folgen haben können. Diese Erkenntnis verdeutlicht die Relevanz einer gut funktionierenden Bankenregulierung.

Darüber hinaus veröffentlichte der Ökonom zahlreiche Publikationen zu einer Reihe von Wirtschaftsthemen - darunter Makroökonomie, Geldpolitik und Konjunkturzyklen - und erhielt ein Guggenheim und ein Sloan-Stipendium.

Biografie

Der am 13. Dezember 1953 in Georgia geborene Wirtschaftswissenschaftler galt schon früh als hochbegabt. Im Jahr 1975 schloss Bernanke sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Harvard University mit summa cum laude ab und promovierte 1979 am Massachusetts Institute of Technology. Seine erste Professur erhielt er an der Stanford University, wo er Wirtschaftswissenschaften lehrte. Nach kurzer Zeit wechselte er als Professor an die Princeton University, wo er Vorsitzender der Wirtschaftsfakultät wurde. Nachdem er 2002 dem Federal Reserve System (Zentralbank der Vereinigten Staaten) beitrat, diente er diesem in verschiedenen Funktionen. Im Jahr 2006 wurde Bernanke von George W. Bush zum Vorsitzenden des Federal Reserve Systems ernannt. In seine Amtszeit fiel vor allem die weltweite Finanzkrise von 2007/2008 und die große Rezession. Bernanke spielte eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der Situation und zählt seither zu den einflussreichsten Wirtschaftslenkern der Vereinigten Staaten. Er wurde 2010 von Barack Obama für eine zweite Amtszeit nominiert und blieb bis 2014 im Amt. Nach seiner Amtszeit bei der Fed wurde der Ökonom im Jahr 2019 Präsident der American Economic Association und Berater der Vermögensverwaltungsgesellschaft PIMCO.

