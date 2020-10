Qual der Wahl: Sollte man ein Wohnmobil kaufen oder mieten?

Die Anschaffung eines Wohnmobils liegt weiterhin im Trend

Der Trend um Wohnmobile reißt nicht ab und auch die Corona-Pandemie kann dem nichts entgegensetzen - eher im Gegenteil. Wie der Caravaning Industrie Verband e.V., kurz CIVD, mitteilt, gab es im August 2020 bereits 7.542 neu zugelassene Wohnmobile in Deutschland. Seit Jahresbeginn wurden bereits 58.112 Wohnmobile zugelassen und damit 27,8 Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt in 2019, so CIVD.

Ganz klar ist also: Es gibt viele Deutsche, die mit einem Wohnmobil durch Deutschland oder gar Europa touren möchten. Für begeisterte Wohnmobilnutzer oder solche, die es noch werden wollen, stellt sich jedoch die Frage, ob sie eigens dafür ein Wohnmobil anschaffen oder es für die benötigte Zeit mieten sollen.

Kauf vs. Miete - So viel kostet es

Die Anschaffung eines Reisemobils kann immerhin teuer werden. Die vom ADAC betriebene Camping-Webseite PiNCAMP berichtet, dass ein Basismodell bei einigen Händlern für 30.000 Euro erhältlich ist. Hinzu kommen Versicherung, TÜV, Zulassung, eine spezielle Ausstattung sowie Einrichtungsgegenstände wie Teller, Töpfe und Besteck. Etwas preiswerter sind gebrauchte Wohnmobile zu haben, diese liegen bei 5.000 bis 20.000 Euro, so PiNCAMP. Hier kommen auf die Käufer im Laufe der Zeit jedoch höchstwahrscheinlich höhere Reparaturkosten zu.

Für die Miete eines Wohnmobils sollten Reisende zwischen 90 und 140 Euro pro Tag einkalkulieren, berichtet der Camping-Blog Outdoorkid.

Wann lohnt sich der Kauf eines Wohnmobils finanziell?

Martin Zöllner vom ADAC gibt gegenüber der Frankfurter Rundschau folgende Faustregel an: Damit sich der Kauf eines Wohnmobils finanziell rentiert, müssten Käufer mindestens sechs Wochen im Jahr damit unterwegs sein. So gut wie jeder Urlaub müsste mit dem Wohnmobil verbracht oder viele Wochenendtrips eingeplant werden, um auf diese Wochenanzahl zu kommen. Zöllner betont jedoch, dass es für Käufer nicht immer um das Finanzielle ginge: "Für viele Camper spielt die Rentabilität aber keine Rolle." Das Hobby und die Mobilität seien andere Dinge, die eine große Rolle bei der Kaufentscheidung spielen würden. Andere wiederum bauen das Wohnmobil nach ihren individuellen Vorstellungen und Bedürfnissen um.

Jost Krüger vom CIVD berichtet bei der Frankfurter Rundschau ferner, dass ein Wohnmobil für die langfristige Nutzung ausgelegt sei. Wer sich nicht binden möchte und noch keinen genauen Urlaubsplan für die nächsten Jahre hat, kann sich demnach auch ein Wohnmobil mieten. In jedem Fall kann es nicht schaden, vor dem Kauf eines eigenen Exemplars zunächst eine Reise mit einem gemieteten Wohnmobil zu unternehmen, um zu sehen, ob einem diese Art von Urlaub überhaupt zusagt.

