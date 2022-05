Zurück in die 90er: Google bringt minimalistische Emojis zurück

Google stellt Noto Emojis vor

In dem Google Developers-Blogeintrag vom 29. April 2022 wagt das Unternehmen eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr 1999. "Damals, als Snake 🐍 das Beste an deinem Telefon war 📱 - gab es in Japan drei Telefonanbieter 🗾. Auf diesen Telefonen waren winzige, wunderschöne Bilder, die Emoji genannt wurden (was auf Japanisch ‘Bild’ und ‘Zeichen’ bedeutet 🥰)", so die Einleitung des Beitrags. Diese Anfänge der Emojis waren sehr einfach und "herrlich abstrakt und ungeheuer nützlich beim Schreiben von SMS". Mittlerweile sind diese kleinen Bildchen nicht mehr aus der alltäglichen Kommunikation wegzudenken. Doch mit den hochauflösenden Bildschirmen heutiger Smartphones ging laut Google eine wichtige Eigenschaft der Emojis verloren - ihre Einfachheit.

Deshalb hat das Unternehmen eine neue Emoji-Schriftart entwickelt: die monochromen Noto Emoji (ein schwarz-weißes Pendant zur Noto Emoji Color). Die Noto-Emoji-Schriftart soll wie alle anderen Schriftarten auch funktionieren, erklärt das Unternehmen. Man könne demnach Farbe, Größe und Gewichtung jedes Zeichens nach Belieben verändern.

Detailliertheit: Weniger ist mehr

Der geltende Trend in Sachen Emojis ist, sie so zu gestalten, dass sie hyperrealistisch sind. "Das wäre kein Problem, wenn nicht die Spezifität des Skeuomorphismus dazu geführt hätte, dass andere ähnliche Konzepte in Ihrer Tastatur nicht mehr vorkommen", so Google. Lässt man jedoch so viele Details wie möglich weg, könnten Emojis deutlich flexibler und frei für eigene Interpretationen sein und somit auch die Idee von etwas darstellen, anstelle davon, was man gerade tatsächlich vor sich hat.

Jedoch stellt es sich als komplexer heraus, etwas Einfaches zu entwerfen, als es zunächst den Anschein macht. Der erste Ansatz sei naheliegend gewesen: "Einfach die Noto Emoji Color-Designs in Schwarz und Weiß neu zu zeichnen. Sie sind ikonisch, sie werden lesbar sein." Doch mit dem Weglassen von Farben sei es nicht einfach getan, so Google. Nehme man das Beispiel Flaggen, wäre man mit diesem Konzept nicht mehr in der Lage, die vielen Flaggen exakt voneinander zu unterscheiden. Deshalb machte sich Google hier den ISO-Ländercodes zunutze, da diese Buchstaben eindeutig und für jedes Land einzigartig sind.

Die Blobs kommen zurück

Mit dem minimalistischen Design verzichtet man außerdem bei Emojis, die Personen darstellen sollen, auf die Darstellung von Geschlecht, Haarfarbe oder Hauttyp. Dafür bringt Google die Blob-Emojis zurück. "Liebenswert. Nostalgisch. Sympathisch, ohne eine Unterscheidung zwischen den Geschlechtern zu machen. Die Blob-Emojis von Google waren wirklich etwas Besonderes", so das Unternehmen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: tanuha2001 / Shutterstock.com