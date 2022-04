Google-Aktie: Neue Suchfunktion Google Lens Multisearch baut Googles Alphaposition weiter aus

• Multisearch als Beta-Version in den USA gestartet• Suche mit Bildern und Texten vor allem für Online-Shopping von Bedeutung• Innovation festigt Googles Status als führende Suchmaschine, lässt Aktienkurs aber wahrscheinlich nicht sonderlich ansteigen

Auf Google Lens mit Text und Bild suchen

Auch wenn sich die Google-Suche über die Jahre immer wieder etwas verändert hat, ist doch seit eh und je eines gleich geblieben: Um eine Suchanfrage zu formulieren, muss man einen Text eintippen. Seit Jahren hätten Entwickler GoogleWatchBlog zufolge zwar von der Schaffung einer multimedialen Suche gesprochen, jedoch blieb diese bis vor ein paar Wochen noch nur eine unerfüllte Idee. Nun hat Alphabet aber bei Google Lens die Multisearch vorgestellt und verbindet bei der Suche Wörter mit Bildern.

Für die Nutzung der neuen Funktion muss man laut dem Swiss IT Magazine Google Lens öffnen und zunächst auf das Kamera-Symbol klicken. Anschließend kann man entweder ein bereits gespeichertes Bild aus der Galerie auswählen oder selbst ein Foto machen. Nach der erfolgten Auswahl, soll nach einem Hochwischen der Button "+ Zu Ihrer Suche hinzufügen" erscheinen und ein zusätzlicher Text für die Suche eingegeben werden können. Hierdurch lassen sich Bilder und Texteingaben für eine Suchanfrage kombinieren. Bei der aktuellen Multisearch von Google Lens handelt es sich aber noch um eine Beta-Version, die nur in den USA und in englischer Sprache verfügbar ist. Europäische Nutzer müssen sich noch etwas gedulden.

Multisearch vor allem für Online-Shopping wichtig

Multisearch soll vor allem für das Online-Shopping nützlich sein. Hierzu gibt GoogleWatchBlog auch gleich mehrere Beispiele. So kann unter anderem ein Bild von gelben, hohen Stöckelschuhen gemacht werden und bei der Multisearch mit dem Wort "Flats" versehen werden. Als Ergebnis sollte Google anschließend Bilder von ähnlich aussehenden Schuhen liefern, die allerdings keinen Absatz haben. Man könnte aber auch zu den gelben Stöckelschuhen "blue" schreiben, um im besten Fall das gleiche Modell in blauer Farbe zu erhalten. Das Prinzip kann auf jedes andere Kleidungsstück oder Kaufobjekt übertragen werden. Wem beispielsweise das Muster einer Tapete gefällt und dieses gerne auf seinen Krawatten hätte, kann die entsprechende Wand fotografieren und mit dem Begriff "Tie" bei der Multisearch kombinieren, um sich Kaufvorschläge von Google anzeigen zu lassen.

Bei der kreativen Verwendung von Multisearch sind den Nutzern im Grunde keine Grenzen gesetzt. Ob Ernährungshinweise für Haustiere, Fakten zu Orten und Bauwerken oder Zubereitungsmöglichkeiten für verschiedene Lebensmittel, bei der Multisearch sind etliche Kombinationen von Bildern und Begriffen denkbar.

Kurssprünge sind durch Innovation nicht zu erwarten

Bei Multisearch handelt es sich ohne Zweifel um eine weitere Verbesserung der Suchmöglichkeiten bei Google und um eine beeindruckende Innovation. Der freiberufliche Schreiber und ehemalige Leiter der Anlageberatung bei U.S. News & World Report, Patrick Sanders, bezweifelt jedoch, dass die neue Funktion zu einem Anstieg des Aktienkurses führen kann. Wie Sanders auf der Website Nasdaq.com schreibt, sei Google bereits der unangefochtene Marktführer bei den Suchmaschinen und könnte kaum noch mehr Marktanteile dazugewinnen. Laut GlobalStats vereine Google erstaunliche 91,56 Prozent des gesamten Traffics aller Suchmaschinen auf sich. Auf dem zweiten Platz folgt Microsofts Bing mit 3,1 Prozent. Platz drei und vier belegen a href="/aktien/baiducom-aktie" target="_blank" rel="noopener">Baidu und Yahoo mit 1,5 bzw. 1,47 Prozent. Die Konkurrenz sei also weit abgeschlagen und Google quasi uneinholbar in Führung. Verbesserungen wie Multisearch festigen damit den Alphatier-Status von Google unter den Suchmaschinen und halten andere Anbieter meilenweit auf Abstand, aber führen dennoch zu keinen sonderlichen Kursanstiegen aufgrund der ohnehin schon geltenden Dominanz.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: Denis Linine / Shutterstock.com, Naypong / Shutterstock.com