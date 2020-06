Immer mehr Versicherungen werden im Internet abgeschlossen - Verbraucher bemängeln den Prozess

Versicherungsabschluss über das Internet

In Zeiten der Digitalisierung werden immer mehr Geschäfte über das Internet abgewickelt, so ist es in Deutschland heute schon populär, auch Versicherungsverträge bequem von zu Hause aus abzuschließen.

Besonders der Online-Abschluss von Kfz- und Reiserücktrittsversicherung stößt beim Verbraucher auf eine große Nachfrage. Doch trotz der wachsenden Beliebtheit von Vertragsabschlüssen via Online-Plattform scheint das Prozedere bei einigen Anbietern noch nicht ganz ausgereift zu sein.

So bemängeln 35 Prozent der Verbraucher, welche eine Versicherung über das Internet abgeschlossen haben, dass der Online-Vertragsabschluss nicht schnell genug vonstatten geht, während 39 Prozent den Ablauf für zu mühsam halten.

Dies hat eine Studie des IT-Verbands Bitkom herausgestellt, der in einer Umfrage 1.004 Personen ab einem Alter von 18 Jahren zum Thema befragt hat.

Sind Online-Versicherungen die Zukunft?

Insgesamt gaben 46 Prozent der Probanden an, mindestens einen Versicherungsvertrag im Internet abgeschlossen zu haben, wobei vor allem die Altersklassen bis 64 Jahre auf den Online-Vertragsabschluss zurückgreifen. In dieser Altersgruppe gaben 57 Prozent der bis 64-Jährigen an, bereits mindestens einen Vertrag über das Internet abgeschlossen zu haben, während bei den Älteren - ab einem Alter von 65 Jahren - lediglich 15 Prozent einen solchen Vertrag vereinbarten.

Diesen Trend kommentiert Achim Berg, Präsident von Bitkom, in einer Mitteilung des Unternehmens wie folgt, "In Zeiten von Kontakteinschränkungen hat es der klassische Versicherungsvertrieb über Hausbesuche oder Filialberatungen ohnehin schwer. Online-Abschlüsse von Versicherungen werden demnächst in den meisten Fällen der Standard sein."

Das Internet ermöglicht es den Versicherungen, mehr Menschen zu erreichen und dementsprechend mehr Neukunden für sich zu gewinnen. Gerade deswegen sollte aber auch der Prozess des Vertragsabschlusses beschleunigt und weniger kompliziert gestaltet werden. "Die Versicherer stoßen auf Online-Kunden, die etwa von Streaming-Anbietern und Online-Shops eine maximale Nutzerfreundlichkeit gewohnt sind. Ein Produkt mit vielen Leistungen reicht alleine nicht, es muss auch online leicht zu verstehen sein und mit wenigen Klicks zum Abschluss gebracht werden können", plädiert Berg.

Die Top-5 der beliebtesten Onlineversicherungen

Für den Onlineabschluss besonders beliebt sind vorwiegend simple Versicherungsprodukte, welchen relativ wenigen Entscheidungsfaktoren unterliegen.

So markiert die Reiserücktrittsversicherung den ersten Platz. Diese wurde bereits von 34 Prozent der Befragten über das Internet abgeschlossen.

Kurz dahinter liegt die Kfz-Versicherung, auch sie wurde mit 32 Prozent von knapp einem Drittel der Probanden via Online-Plattform abgeschlossen.

Auf dem dritten Rang liegt mit etwas Abstand die Rechtsschutzversicherung, diese wurde von einem Viertel der Probanden online vereinbart.

Für den Onlineabschluss ebenfalls relativ beliebt ist die Auslandskrankenversicherung, 19 Prozent der Befragten haben hier den Vertrag über das Internet vereinbart.

Abgerundet wird die Top-5 von einem etwas komplexeren Versicherungsprodukt, der Krankenversicherung. Nichtsdestotrotz haben 18 Prozent der Probanden ihre Krankenversicherung über die Onlineportale der Versicherer abgeschlossen.

Komplexe Versicherungen sind weniger beliebt

Am unteren Ende des Spektrums der Versicherungen, die die Probanden in Zukunft möglicherweise online abschließen, finden sich die Krankenzusatz- (6 Prozent), kapitalbildende Lebens- (5 Prozent) und die Risikolebensversicherung (4 Prozent) wieder.

Um hier das Potenzial ausschöpfen zu können und im Umkehrschluss eine breite Produktpalette auch erfolgreich online vertreiben zu können, muss der Online-Vertragsabschluss allerdings noch überarbeitet werden.

"Es gibt bereits heute eine nicht zu vernachlässigende Kundengruppe, die auch komplexere Produkte gerne online abschließen möchte. […] Wenn es gelingt, die Produkte zu vereinfachen, dann wird auch die Nachfrage nach Online-Abschlüssen weiter steigen", so kommentiert Berg die Zukunft von Online-Versicherungen abschließend.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: New Africa / Shutterstock.com, igor.stevanovic / Shutterstock.com