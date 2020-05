Pflegezusatzversicherungen: Interesse am Pflege-Bahr erlahmt

€uro am Sonntag

von Martin Reim, €uro am Sonntag

Das zeigen Daten des Verbands der Privaten Krankenversicherung, die €uro am Sonntag vorliegen. Damit hat sich das Plus zum sechsten Mal in Folge verringert, 2018 hatte der Zuwachs bereits lediglich gut fünf Prozent betragen. Gleichzeitig wurde mit einem Bestand von 917.500 Policen das Ziel von ­einer Million Verträgen erneut verfehlt, das der Verband bereits für das Jahr 2014 ausgegeben hatte.

Der sogenannte Pflege-­Bahr, der offiziell "geförderte ergänzende Pflegeversicherung" heißt, startete 2013 ­unter dem damaligen Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP). Er soll die Leistung der gesetzlichen Pflegeversicherung erhöhen. Jeder Versicherte erhält fünf Euro Zuschuss pro Monat, wenn er mindestens zehn Euro einzahlt. Der Zuschuss ist seit Einführung unverändert, und ein Aufschlag ist nicht in Sicht.

Bildquellen: Tyler Olson / Shutterstock.com, Fred Froese/iStock

___________________________