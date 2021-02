GoDaddy: Phishing-Mails versprechen vermeintlichen Weihnachtsbonus

Fragwürdiger Sicherheits-Check

Laut Informationen von T-Online , führte das US-amerikanische Unternehmen GoDaddy, dessen Hauptsitz sich im Bundesstaat Arizona befindet, am 14. Dezember 2020 einen durchaus fragwürdigen Sicherheits-Check durch. Als Testpersonen mussten dabei die eigenen Mitarbeiter herhalten, weswegen besagtes Unternehmen aktuell massiver Kritik ausgesetzt ist.

Wie die lokale Nachrichtenseite "The Copper Courier" berichtete, schickte der Webhosting-Service E-Mails im Namen des Arbeitgebers heraus, die den Mitarbeitern einen Weihnachtsbonus versprachen - ein Trick, auf den um die 500 Mitarbeiter hereinfielen.

Zwischenüberschrift

"2020 has been a record year for GoDaddy, thanks to you!" - war in der vermeintlichen Weihnachtsbonus-E-Mail zu lesen - eine Aussage, die übersetzt "2020 war dank Ihnen ein Rekordjahr für GoDaddy" bedeutet und impliziert, dass das Unternehmen trotz Corona keine Verluste machte - im Gegenteil. Weiterhin ist in der E-Mail laut "The Copper Courier" zu lesen, dass das Unternehmen es zwar schade fände, die Jahresendfeierlichkeiten ausfallen lassen zu müssen, jedoch gerne sicher gehen würde, dass jeder Mitarbeiter einen einmaligen Bonus von 650 US-Dollar bekomme. Daraufhin folgt eine Anweisung: Die Mitarbeiter sollen innerhalb der darauffolgenden vier Tage Angaben zu sich selbst und ihrem Aufenthaltsort machen, sodass das Unternehmen die Transaktion veranlassen könne.

Zwei Tage später jedoch der Schock: Wer die geforderten Angaben machte, erhielt eine weitere E-Mail, in welcher das Nicht-Bestehen des Phishing-Tests erklärt wurde. Mitarbeiter, die in die GoDaddy-Phishing-Falle tappten, sollten daraufhin die Security Awareness Social Engineering-Schulung wiederholen - ein Training bezüglich Internet-Sicherheit.

GoDaddys Vorgehensweise wird angeprangert

Ausgerechnet das Krisenjahr 2020 wählte der Hosting Provider für seinen Test aus. Dafür steht die Firma nun massiv in der Kritik.

Die Corona-Pandemie führte viele Unternehmen in den wirtschaftlichen Ruin. Firmen und Mitarbeiter, die ‘glimpflich davonkamen’, sind trotz allem häufig hochsensibel, wenn es um ihre finanzielle Lage geht, was den Phishing-E-Mail-Test in ein noch düstereres Licht rückt.

Laut CBSNEWS entschuldigte sich der Konzern an Weihnachten bei seinen Mitarbeitern. Ein Sprecher des Hosting Providers führte dabei aus, dass das Unternehmen seine IT-Sicherheit sehr ernst nehme und deshalb auf diese Art Test setze - nichtsdestotrotz hätte GoDaddy sensibler mit den Gefühlen seiner Mitarbeiter umgehen sollen, fügt er weiterhin hinzu.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Minerva Studio / Shutterstock.com