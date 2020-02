In den USA kommt Apple zur iPhone-Reparatur jetzt nach Hause

Reparatur zu Hause statt im Apple Store

Ob ein zersprungenes Display, ein defekter Homebutton oder ein Akku, der seinen Dienst nicht mehr erfüllt: Apple verspricht, den Schaden an kundeneigenen iPhones zu beheben. Entweder kostenlos in der Garantiezeit, vergünstigt durch das Versicherungspaket Applecare+ oder für einen entsprechenden Preis. Um diesen Service nutzen zu können, mussten Kunden bislang einen Apple Store oder einen Apple-Service-Partner mit zertifiziertem Apple-Techniker aufsuchen. Vor Ort ist die Reparatur dann im besten Fall nach wenigen Stunden durchgeführt, im schlimmsten Fall muss das Gerät eingeschickt werden. Ärgerlich ist es für Kunden, die keinen Apple Store oder Servicepartner in der Nähe haben, um ihr defektes Gerät reparieren zu lassen oder denen schlichtweg die Zeit für das Aufsuchen eines Service-Points fehlt. Genau für diesen Fall hat sich Apple eine Lösung überlegt und offeriert nun den Service, dass ein Techniker zum Kunden nach Hause kommt, um die Reparatur vorzunehmen.

Apple Support

Damit Kunden den neuen Service in Anspruch nehmen können, müssen sie auf der Apple Support-Seite eine Reparatur für das iPhone einleiten. Dazu lässt sich zwischen verschiedenen Optionen wählen. Hinter dem Hinweis "Look for an Apple Authorized Service Provider or Genius Bar. In select locations, onsite service may be available" versteckt sich die Option, den Home-Service zu wählen und eine Vor-Ort-Reparatur zu beanspruchen. Über den Dienstleister Go Tech Services lässt sich der gewünschte Reparaturservice anschließend buchen.

Die Bedingungen des Home-Service

Bislang bietet Apple die neue Service-Option ausschließlich in den USA an und das testweise auch nur in sechs Städten. Kunden in San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston und Dallas können auf Apples Support-Website den Reparaturservice für zu Hause auswählen. Durch den Vor-Ort-Service können für Kunden allerdings zusätzliche Kosten im Vergleich zu den Reparaturkosten im Store entstehen. Darüber hinaus hat der Service weitere Einschränkungen: So gilt er nicht für alle Geräte - lediglich die Reparatur von iPhones ist in dem neuen Service inbegriffen. Inwieweit das Pilotprojekt auch auf andere Geräte ausgeweitet wird und ob der Service auch in Deutschland zur Verfügung stehen wird, ist bislang unklar.

