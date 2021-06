Neuer Streamingdienst auf der PlayStation - Sony startet Pilotprojekt

Bereits Anfang März hatte Sony auf seiner Website angekündigt, dass der PlayStation Store ab September dieses Jahres keine TV- und Filminhalte zum Kauf oder Verleih mehr anbieten wird. Bereits erworbene Inhalte sollen für die Nutzer weiterhin verfügbar bleiben. Als Grund dafür gab Sony Interactive Entertainment (SIE) die steigende Nutzung abonnementbasierter Streamingdienste wie Netflix an. Nun kündigte die Firma stattdessen den Start eines neuen, eigenen Streaming Services an.

Start des Streamingdienstes zuvor auf PlayStation Homepage geleakt

SIE bestätigte am 22. April den Start des PlayStation Plus Video Pass als ein Testservice in Polen. Einen Tag zuvor wurde der Service bereits auf der polnischen PlayStation Website durch eine Veröffentlichung des Logos geleakt. Das Logo wurde kurze Zeit später wieder gelöscht.

Der Streaming-Dienst soll für PS4 und PS5 Nutzer mit Playstation Plus Abonnement verfügbar sein. Dabei können die Nutzer in Polen zwischen rund 20 TV- und Filminhalten von Sony Pictures wählen. Alle drei Monate sollen dann neue Inhalte zum Streamen bereitgestellt werden. Einen Aufpreis wird es vorerst nicht geben.

Polen bietet laut Sony alle Voraussetzungen für den Test

Nick Maguire, Vice President Global Store Services von SIE, bestätigte gegenüber der polnischen Internetseite Spider´s Web, dass der Video Pass nun ein Jahr lang auf dem polnischen Markt getestet werden soll. Warum das Projekt ausgerechnet in Polen gestartet wird, wollte der Konzern nicht genau erklären. Maguire sagte gegenüber Spider´s Web lediglich, das Land sei aufgrund einer bestimmten Datenlage ausgewählt worden: "Natürlich kann ich die genaue Datengrundlage nicht teilen. Polen erfüllt jedoch alle für uns wichtigen Kriterien". Sony wisse, dass sie in Polen eine große Anzahl von Spielern haben, die ebenfalls gerne Video on Demand-Plattformen nutzen.

Start durch offizielles Statement von Sony bestätigt

In einem offiziellen Statement gegenüber der Videospiele-Zeitschrift GamePro gab Sony kürzlich bekannt: "Sony Interactive Entertainment und Sony Pictures Entertainment (SPE) haben mit dem PlayStation Plus Video Pass, einer App, um beliebte Film- und TV-Inhalte von SPE zu streamen, einen neuen, zeitlich begrenzten Zusatzinhalt angekündigt. Dieser wird als Testversion für PlayStation Plus-Mitglieder in Polen als Teil ihrer Mitgliedschaft angeboten".

Ob das Angebot auf andere Regionen erweitert wird, ist bislang unklar. Es kann jedoch vermutet werden, dass Sony durch einen neuen Streaming Service plant, die PlayStation Plus Mitgliedschaft aufzuwerten. Viele Streamingdienste sind bereits auf der Spielekonsole des japanischen Herstellers verfügbar. Es ist möglich, dass Netflix, Disney+, Amazon Prime und Co. bald auch Konkurrenz von Sony bekommen. Schließlich verfügt der Konzern mit Sony Pictures über eine hohe Anzahl an TV- und Filminhalten.

