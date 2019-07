Weltmeisterschaft: Mit Fortnite-Spielen zum Millionär werden

Wer an millionenschwere Preisgelder denkt, hat bestimmt nicht als erstes den E-Sport vor Augen. Tatsächlich aber stehen Gaming-Wettbewerbe in Sachen Preissumme traditionellen Sportturnieren in Nichts nach. So findet in diesem Jahr zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft des beliebten Games Fortnite statt. Das Preisgeld beläuft sich dabei auf insgesamt 30 Millionen US-Dollar. Durchaus beeindruckend für ein Spiel, dass es erst seit knapp zwei Jahren gibt. Von Ende März bis Mitte Juni konnten sich Teilnehmer in verschiedenen Solo- und Duo-Wettbewerben für das Ende Juli in New York stattfindende Finale qualifizieren. Den Teilnehmern, die die Qualifizierung erfolgreich meisterten, winkte eine Prämie von 50.000 US-Dollar. Der Gewinner des Solo-Wettbewerbs darf sich über 3 Millionen US-Dollar freuen, ebenso wie die beiden Sieger des Duo-Turniers.

Im vergangenen Jahr führte noch die ausgelobte Prämie des Gaming-Wettbewerbs The International 2018 bei dem das Spiel Dota 2 im Mittelpunkt steht, mit rund 25,5 Millionen US-Dollar, das Feld der E-Sport-Turniere an. Und auch wenn mit 30 Millionen US-Dollar der Fortnite World Cup derzeit eine nie dagewesene Preissumme bietet, könnte das diesjährige Turnier The International 2019 noch dazwischenfunken. Der Wettbewerb findet Mitte August dieses Jahres in Shanghai statt, das Preisgeld wird dabei durch ein Crowfunding-System bestimmt. So beteiligen sich Dota 2-Spieler an den Kosten für die Prämie, in dem sie einen sogenannten Battle Pass erwerben, der ihnen spezielle Spieleinhalte freischaltet. Ein Viertel der Einnahmen dieser Pässe läuft direkt in das ausgelobte Preisgeld. Der Spiele-Verleger Valve beteiligt sich hingegen lediglich mit 1,6 Millionen US-Dollar an der Prämie. Diese beläuft sich aktuell auf rund 26,36 Millionen US-Dollar (Stand: 8 Juli 2019) und dürfte bis zum Beginn des Turniers noch weiter steigen und so möglicherweise den Fortnite-Rekord brechen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Koch Media GmbH/Deep Silver