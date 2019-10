Wer bei Mediamarkt sein altes Handy in einen Automaten steckt, bekommt einen Gutschein dafür

"Alt-Handys" können wieder profitabel werden

Eine Studie von Bitkom fand heraus, dass in Deutschland rund 124 Millionen Smartphones unbenutzt in den Haushalten herumliegen. Diese oft vergessenen Geräte können für den Nutzer nun sogar noch profitabel werden. Die Ceconomy-Tochter MediaMarkt antwortet auf das wachsende Klimabewusstsein der Kunden mit einem neuen Dienst: Einem Automaten, der alte Handys gegen Gutscheine tauscht. Demnach können die Verbraucher ihr altes Mobiltelefon einfach von dem Automaten recyceln lassen und bekommen Gutscheine für MediaMarkt in Höhe des Restwertes des Smartphones. Auch kaputte Handys werden angenommen. Der Gutschein ist für ein Jahr gültig.

Das Produkt soll nun in den nächsten Monaten deutschlandweit an den Standorten Bonn, Düsseldorf, Erding, Eschweiler, Ingolstadt, Köln, Landshut, München-Haidhausen, München-Solln und Rosenheim in 10 Filialen getestet werden. Am 18. September startete das Projekt, in den nächsten 6 Monaten haben Haushalte Zeit, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Danach wird je nach Beliebtheit und Nachfrage entschieden, ob die Automaten bestehen bleiben und bei entsprechender Resonanz sogar in anderen Filialen etabliert werden. Die Automaten sind das Ergebnis einer Kooperation von MediaMarkt mit ecoATM und sind in den USA und Großbritannien schon seit Jahren in Benutzung.

So funktioniert´s

Die rot lackierten Automaten sind entweder im Eingangsbereich oder in der Smartphone-Abteilung zu finden. Das alte Handy wird an den Automaten angeschlossen und von diesem auf seinen Restwert analysiert. Danach können Sie entscheiden, ob Sie es recyceln oder wieder mitnehmen möchten. Wird sich für das Recyceln entschieden, erhält man sofort im Gegenzug den Einkaufsgutschein. Die Auswertung der Preise orientiert sich am aktuellen Marktwert. Besonders bezüglich Nachhaltigkeit punktet diese Entsorgungsmethode.

Smartphones als Quelle für Rohstoffe

Ein Smartphone beinhaltet durchschnittlich 8 Gramm Kupfer, 4 Gramm Kobalt, 0,2 Gramm Silber und 0,025 Gramm Gold, wie das bayerische Landesamt für Umwelt errechnet hat. Hochgerechnet auf die Anzahl der Handys der Bitkom-Studie könnten bei der Wiederverwertung aller 124 Millionen "Althandys" 1.000 Tonnen Kupfer, 487 Tonnen Kobalt, 33 Tonnen Silber und drei Tonnen Gold gewonnen werden. Außerdem können gute Kameras für andere Smartphones weiter verwendet werden.

Weiterer Bonus des Automaten ist, dass Diebesgut sich nicht recyceln lässt. Der Automat prüft, ob die Gerätenummer als gestohlen gilt. Zudem gehe mit gesperrter Simkarte gar nichts, erklärt ecoATM Europamanger Janeba.

