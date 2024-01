Qualifikation

Die Tech-Landschaft ist im Wandel und die Diskussionen über die Anforderungen für Tech-Jobs haben sich inmitten des KI-Aufschwungs stark verändert. Ein bemerkenswerter Standpunkt, der von IBMs KI-Chef geäußert wurde, stellt die herkömmliche Auffassung in Frage, dass ein Informatik-Studium notwendig für einen Einstieg in der Tech-Branche ist.

KI verändert Tech-Branche

Die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) haben die Art und Weise, wie wir Technologie betrachten, grundlegend verändert. Früher waren Informatikkenntnisse unverzichtbar für Tech-Jobs, aber der Aufstieg von KI hat die Notwendigkeit solcher traditionellen Qualifikationen in Frage gestellt.

Tech-Job ohne Informatik-Studium?

Der KI-Chef von IBM, Matthew Candy, hat in einem Interview mit Fortune eine bedeutende Aussage gemacht: Ein Informatikabschluss sei möglicherweise nicht mehr zwingend erforderlich, um in der Tech-Branche Fuß zu fassen. Er betonte, dass durch die Fortschritte in der KI-Technologie Soft Skills wie kritisches und kreatives Denken an Bedeutung gewinnen werden. Dieser Fokus auf Soft Skills werde voraussichtlich wichtiger sein als technische Kenntnisse.

Candy prognostizierte gegenüber Fortune, dass KI-Technologien es Menschen ohne technische Vorkenntnisse ermöglichen werden, Produkte schneller zu entwickeln und Ideen effektiver zu realisieren. Er hob die Bedeutung von hinterfragen, Kreativität und Innovation hervor, die durch die Unterstützung der KI-Technologie verstärkt werden könnten.

KI-Revolution auch in anderen Branchen

Darüber hinaus erörterte Candy, wie die Fortschritte in der KI auch Bereiche außerhalb der Tech-Industrie beeinflussen könnten, insbesondere in der Kunst. KI-basierte Technologien könnten laut Candy Kunstschaffende unterstützen, indem sie die Rolle eines Designers übernehmen und künstlerische Aspekte in Bild- und Grafikdesign umsetzen könnten, ohne ein spezifisches Studium in diesen Bereichen absolviert zu haben.

Redaktion finanzen.net