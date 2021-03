In-App-Käufe: Eltern haften für ihre Kinder?

Folgen FACEBOOK EMAIL

Kinder nutzen immer mehr Medien - so seit Beginn der Pandemie vermehrt auch Lern-Apps und Spiele am Smartphone oder Tablet. In solchen Apps ergibt sich nicht selten die Möglichkeit zu In-App-Käufen. Haften Eltern an dieser Stelle für Kinder, die unerlaubt Transaktionen tätigen?