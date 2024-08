Discounter

Sparfüchse und Pfennigfuchser aufgepasst: Für begeisterte Netto-Einkäufer gibt es nun eine Netto-App, die viele Vorteile bietet.

Mobile Bezahlfunktionen

Die Netto-App bietet verschiedene Funktionen, die den Einkauf für Kunden effizienter und sicherer gestalten sollen. Um alle Vorteile der App benutzen zu können, müssen Nutzer ein Netto-Benutzerkonto anlegen. Zwar ist die Nutzung auch ohne Benutzerkonto möglich, jedoch lässt sich dann nicht auf alle Vorteile zugreifen.

Eine wesentliche Funktion ist das mobile Bezahlen, das kontaktlos in allen Netto-Filialen deutschlandweit möglich ist. Die App ermöglicht die Verknüpfung mit einem PayPal-Account oder einem Bankkonto per Lastschriftmandat, was den Bezahlvorgang vereinfacht.

Automatische Einlösung von Coupons

Ein weiterer Aspekt ist die automatische Einlösung aktivierter Coupons, wodurch Rabatte automatisch berücksichtigt werden. Die App stellt zudem eine mobile Einkaufsübersicht bereit und versendet digitale Kassenzettel per E-Mail, was die Nachverfolgung der Ausgaben erleichtert. Diese Funktionen sind ohne zusätzliche Kosten nutzbar. Die Funktion der eBons ermöglicht außerdem das Sammeln und Versenden von Kassenzetteln auf dem Smartphone und per E-Mail, wodurch Papierquittungen überflüssig werden.

Punkte und Gutscheine

Zusätzlich zu den Bezahlfunktionen bietet die Netto-App wöchentlich wechselnde Aktionen und Punkte-Coupons, die den Nutzern ermöglichen, bei jedem Einkauf Punkte zu sammeln. Diese Punkte können in Einkaufsgutscheine umgewandelt und beim nächsten Einkauf verrechnet werden. Aktivierte Coupons können auch durch Vorzeigen der DeutschlandCard eingelöst werden.

Angebote, Filialfinder und digitaler Einkaufszettel

Die App informiert zudem über aktuelle Angebote in der bevorzugten Filiale und sendet Push-Nachrichten, um an die besten Angebote und Aktionen zu erinnern. Der integrierte Filialfinder erleichtert außerdem die Suche nach weiteren Netto-Filialen in der Nähe. Eine mobile Einkaufsliste hilft zusätzlich dabei, Einkäufe zu organisieren und sicherzustellen, dass keine Produkte vergessen werden. Zudem bietet die App digitale Handzettel und Beileger, die direkt in die Einkaufsliste übernommen werden können.

Redaktion finanzen.net