Rasantes Wachstum: Reddit auf der Überholspur

Aus 6 werden 10 Milliarden

Reddit ist ein Social-News-Aggregator, welcher weltweit Nutzern als Plattform dient, um verschiedene Inhalte einstellen und anbieten zu können. Dabei kann es sich entweder um einen Link, ein Video, ein Bild, eine Umfrage oder einen Textbeitrag handeln. Ähnlich wie auf anderen Social-Media-Netzwerken können andere Benutzer die Beiträge anschließend als positiv oder auch als negativ bewerten. Gegründet wurde das US-amerikanische Unternehmen bereits 2005 doch zeigt es besonders seit Beginn der Corona-Pandemie ein starkes Wachstum. Im Februar diesen Jahres wurde Reddit von Investoren mit 6 Milliarden Dollar bewertet. Nur wenige Monate später wurde diese Einschätzung revidiert und beläuft sich nun auf rund zehn Milliarden Dollar. Zuvor hatte die Foren-Plattform 410 Millionen Dollar an Risikokapital eingenommen, ohne sie tatsächlich einzuwerben. Denn wie das Nachrichtenportal t3n berichtet, sei das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt gar nicht auf der Suche nach neuen Mitteln gewesen, da Reddit erst zum Jahresbeginn eine Finanzierung in Höhe von 250 Millionen Dollar erhalten hatte.

Titelseite des Internets im Umschwung

Derzeit befindet sich Reddit, die selbsternannte "Titelseite des Internets" im Umschwung, denn nach wie vor baut und saniert das Unternehmen nach einigen Imageproblemen weiterhin sein Geschäft und entfernt rassistische, frauenfeindliche und anderweitig umstrittene Gemeinschaften. Gleichzeitig ist wohl auch ein Börsengang in Planung, wie Reddits Mitbegründer und CEO Steve Huffman der New York Times in einem Interview erklärte: "Wir planen immer noch, an die Börse zu gehen, aber wir haben noch keinen festen Zeitplan dafür. Alle guten Unternehmen sollten an die Börse gehen, wenn sie können." Huffman sagte der New York Times außerdem, dass geplant sei, die neuen Mittel zu verwenden, um die Website für Erstbenutzer zu vereinfachen und ihren Gemeinden bei der internationalen Expansion zu helfen.

