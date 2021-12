Explosion statt Reparatur: Finnischer Tesla-Fahrer sprengt seinen defekten Model S

Finne sprengt seinen defekten Tesla

Nur für etwa 1.500 Kilometer konnte der Finne Tuomas Katainen die Fahrten mit seinem gebrauchten Tesla Model S aus dem Jahr 2013 genießen, wie EFahrer berichtet. Denn nach dieser Gesamtstrecke fing der Tesla unerwartet an, Probleme zu machen. "Als ich diesen Tesla gekauft habe, waren die ersten 1.500 Kilometer schön. Es war ein ausgezeichnetes Auto", wird der Finne von der Plattform zitiert. Ein Besuch in der Werkstatt offenbart, dass die Reparatur des Wagens etwa 20.000 Euro kosten würde, da man die gesamte Batterieeinheit austauschen müsse. Unzufrieden über diese hohe Rechnung entschied sich der Besitzer dann, sein Auto stattdessen lieber in die Luft zu jagen. Die Vorbereitung und die Sprengung mit 30 Kilogramm Sprengstoff, die durch einen Sprengmeister am Fahrzeug angebracht und durchgeführt wurde, kann auf YouTube angesehen werden. "Ab und zu gehen Dinge einfach schief. Dann ist es an der Zeit, dass die finnische Unnachgiebigkeit die Führung übernimmt", heißt es im Video.

Hubschrauber wirft 200.000 US-Dollar teuren Mercedes aus 300 Metern Höhe ab

Katainen ist jedoch nicht der erste Fahrzeugbesitzer, der einen außergewöhnlichen Weg gefunden hat, sein Auto zu zerstören. Im Jahr 2019 beschloss ein unzufriedener Autofahrer aus Russland, seinen 200.000 US-Dollar teuren AMG G63 von einem Hubschrauber aus 300 Metern Höhe abwerfen zu lassen. Auch der Grund für die Zerstörung ähnelte angeblich Katainens Situation. Der mit einem V8-Motor ausgestatteten AMG gefiel seinem Besitzer Igor Moroz nicht mehr, da man ihn ständig hätte reparieren müssen und es außerdem im Wagen ziehen würde. In diesem Fall gab es jedoch einige Skeptiker, die vermuteten, dass Moroz, der für seine ausgefallenen Prankvideos bekannt ist, das Auto schon von vorneherein zerstören wollte. In einem YouTube-Video kann nachverfolgt werden, wie das Fahrzeug durch einen Hubschrauber aus der Luft fallen gelassen wird.

Das waren die Reaktionen auf das Video

Mittlerweile hat Katainens elf Tage altes Video mit über 5 Millionen Klicks über 61.000 Likes (Stand 29.12.2021). In den Kommentaren finden sich weitgehend positive Anmerkungen zu dem Video. "Elon kann stolz sein! Ein weiteres seiner Projekte wurde ins All geschossen!", heißt es zum Beispiel in einem Kommentar. Ein weiterer User schreibt: "Eine so gute Explosion habe ich nicht mehr gesehen, seit die Mythbusters einen Zementmischer in die Luft gejagt haben. Gute Arbeit!" Dennoch gibt es Kritiker, die um den Schutz der Umwelt besorgt sind. "Was für eine Umweltsauerei", heißt es zum Beispiel in dem Forum des Nachrichtenportals Golem. In den Antworten zu dem Beitrag gibt es einige beipflichtende Stimmen. "Die vielen kleinen Teile bekommt man nicht mehr eingesammelt, schon gar nicht in dieser Umgebung und dem Schnee. Der Typ fährt Elektroauto, weil er was für die Umwelt tun will? Wohl eher nicht", antwortete zum Beispiel ein User. Was Tesla-CEO Elon Musk von der Sprengungsaktion hält, ist, wie n-tv erklärt, unklar. Bisher hat er sich jedenfalls noch nicht dazu geäußert.

