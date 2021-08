Wahlprogramm der Union: CDU plant eine Generationenrente

Das Wahlprogramm der CDU

In Deutschland ist spätestens seit dem Gutachten der Berater des Wirtschaftsministeriums, das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre zu verschieben, die Sorge um die Rente groß. Die CDU möchte genau dies verhindern und stellte ihren Lösungsansatz in ihrem Wahlprogramm vor. Die Union will das drohende Problem der Altersarmut angehen und macht in seiner Niederschrift deutlich, dass dafür jedoch keine Anhebung des Rentenalters notwendig sei. Um dies möglich zu machen, stellt die Partei eine neue Form des Rentensystems vor. Mit der sogenannten "Generationenrente" soll bereits von Geburt an die Altersvorsorge aufgebaut werden. In diesem Szenario würde der Staat für jedes Neugeborene 18 Jahre lang einen festgelegten Betrag in die Altersvorsorge einzahlen.

Eine revolutionäre Idee

Wie hoch diese monatliche Zahlung ausfallen soll, wurde im Wahlprogramm noch nicht festgelegt. Auf diesem Weg besteht die Möglichkeit, das Geld beispielsweise in einem Pensionsfond - der auch von den Gewinnen an der Börse profitiert - anzulegen. So könnte es dem Staat gelingen, den Beitragssatz für die Rente langfristig stabil halten. "Eine geradezu revolutionäre Idee, den Einstieg in eine kapitalgedeckte private Altersvorsorge für alle zu finden", lobte CSU-Generalsekretär Markus Blume den im Grunde eigenen Vorschlag gegenüber der "Bild". Mit dieser Form eines neuen Rentensystems will die CDU Deutschland nicht nur langfristig vor Altersarmut, sondern auch die Altersvorsorge vor staatlichem Zugriff schützen.

