SPANX-Chefin überrascht ihre Mitarbeiter mit Flugtickets und 10.000 US-Dollar

Mit Boni am Ende des Jahres oder anderen Zuwendungen möchte man Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligen. So auch Gründerin und CEO von SPANX - Sara Blakely. Die Unternehmerin, die sich mit Shapewear, Slips und Leggins ein Vermögen aufgebaut hat, schenkte nun allen ihren Mitarbeitern zwei Flugtickets und 10.000 US-Dollar.

SPANX mit 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet

Grund für diese Riesen-Überraschung, die die US-Amerikanerin über Instagram öffentlich machte, war nach Angaben von Spiegel ein lukrativer Deal mit dem Finanzinvestor Blackstone. Dieser kaufte einen Großteil der Firma SPANX auf.

Laut einer Pressemitteilung kaufte der Vermögensverwalter eine Mehrheitsbeteiligung an SPANX zu einem Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar. Blakely selbst soll allerdings "einen erheblichen Anteil" am Unternehmen behalten. So soll die Gründerin zusammen mit dem bestehenden Senior-Management-Team von SPANX weiterhin den täglichen Betrieb beaufsichtigen. "Ich habe dieses Unternehmen ohne Geschäftserfahrung und mit sehr wenig Geld gegründet, aber der Kunde war mir am wichtigsten, und das gab mir den Mut, das Unternehmen zu gründen. Bei SPANX haben wir immer den Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns gestellt. Ich bin heute genauso gespannt auf die Zukunft von SPANX wie damals, als ich vor 21 Jahren damit begann. Gemeinsam mit Blackstone haben wir jetzt noch mehr Möglichkeiten, unsere Mission, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, weiter voranzutreiben … einen Hintern nach dem anderen!", so Blakely in der Pressemitteilung von Blackstone.

Große Überraschung für die Mitarbeiter

Diesen Deal feierte die Unternehmerin dann zusammen mit ihren Mitarbeitern und bedankte sich für 21 erfolgreiche Jahre. In einem Video, das Blakely auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte, überraschte sie jeden ihrer Mitarbeiter zudem mit zwei Erste-Klasse-Flugtickets und weiteren 10.000 US-Dollar. Die Geschäftsführerin von SPANX will ihren Angestellten damit ermöglichen, Erlebnisse zu sammeln und sich so weiterzubilden. "Je mehr man erlebt, desto mehr hat man anderen Leuten anzubieten", so Blakely in dem Instagram-Video.

Idee zur Gründung per Zufall

SPANX wurde im Jahr 2000 von der damals 29 Jahre alten Blakely gegründet. Nach eigenen Angaben bereitete sich die Gründerin auf eine Party vor und merkte, dass sie nicht die richtige Unterwäsche hatte, um weiße Hosen zu tragen. Mit einer Schere schnitt sie die Füße von einer Strumpfhose ab und die Idee für ein Unterwäscheunternehmen war geboren. SPANX wurde so populär, dass Blakely im März 2012 vom Forbes Magazine zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der Welt gekürt wurde. Das TIME Magazine nahm sie außerdem in die Rangliste der 100 einflussreichsten Personen auf.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: olegator / Shutterstock.com, Christian Zachariasen/Getty Images