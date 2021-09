CyberDog: Xiaomi präsentiert Roboter-Hund

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 2,70 EUR

Zukunft auf vier Beinen

Damit dürften selbst Programmier- und Roboter-Fans nicht gerechnet haben: das chinesische Technologieunternehmen Xiaomi hat einen elektronischen "Hund" vorgestellt. Bei dem sogenannten "CyberDog" handelt es sich um einen neuen vierbeinigen Roboter, der auf der Basis von Biotechnologien einen weiteren mutigen Schritt in der Erforschung von Zukunftstechnologien bedeuten soll, heißt es im Statement des Konzerns. Dabei ist der Roboter-Hund jedoch nicht zum Spielen gedacht, denn es handelt sich derzeit nicht um ein Produkt, das vor allem für Konsumenten bestimmt ist, sondern um eine experimentelle Open-Source-Maschine. "Der Start von CyberDogs ist ein Höhepunkt des Ingenieurkönnens, zusammengefasst im Open-Source-Roboterbegleiter, auf den die Entwickler aufbauen können", erklärt Xiaomi in seiner Pressemitteilung.

Ein elektronischer Hund mit elf hochpräzisen Sensoren

In der Pressemitteilung wird deutlich, dass es sich bei dem CyberDog nicht um ein elektrobetriebenes Kinderspielzeug auf vier Beinen handelt. Mit eigens entwickelten Motoren soll der Roboter-Hund nicht nur hohe Geschwindigkeiten erreichen können, sondern auch durch ein hohes Maß an Manövrierfähigkeit und ein breites Spektrum an Bewegungen bieten. Dabei wiegt der CyberDog gerade einmal drei Kilogramm. Zu seinem bereits vorinstallierten Repertoire gehören eine ganze Reihe von Bewegungen wie beispielsweise ein Salto rückwärts. Auf gerader Strecke soll der kleine Roboter eine Höchstgeschwindigkeit von 3,2 Metern pro Sekunde erreichen. Dabei wird jeder seiner Befehle und Bewegungen genauestens zu Forschungszweckens aufgezeichnet. Dafür ist der elektronische Hund mit elf hochpräzisen Sensoren, einigen Kameras, Ultraschallsensoren und GPS-Modulen ausgestattet, die sämtliche Daten sammeln.

Steuerung per Sprachassistenten und App möglich

Der CyberDog soll gleich mehrere Möglichkeiten der Steuerung besitzen. So kann er etwa mit Hilfe eines Sprachassistenten mit einem Stichwort zu einer Tätigkeit aufgefordert werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit zur Steuerung die mitgelieferte Fernbedienung zu nutzen oder sich die passende Smartphone-App herunterzuladen und den Roboter-Hund so über das Smartphone zu bedienen.

Xiaomi plant die Herstellung von 1.000 Roboter-Hunden

Auch wenn der CyberDog zunächst nicht für den breiten Markt gedacht ist, plant das Unternehmen laut eigenen Angaben, 1.000 Roboter zu produzieren. Diese sollten dann für eine bestimmte Anzahl an Fans, Ingenieuren und Robotertechnik-Enthusiasten gebaut werden, "um zusammen die riesigen Möglichkeiten von CyberDog zu untersuchen".

Medienberichten zufolge wird der Roboter 9.999 Yuan, umgerechnet rund 1.540 US-Dollar kosten.

Redaktion finanzen.net

