Neben den Royals wohnen: Immobilie neben Prinz Charles zu verkaufen

So leben wie die Royals - davon träumen viele Menschen. Es ist ein Lifestyle, der unter anderem von Luxus und Glamour geprägt ist. Ein prächtiges Anwesen in der richtigen Lage darf da natürlich nicht fehlen. Beim Elmestree House handelt es sich um ein solches. Seit 1949 ist es nun wieder auf dem Markt und steht zum Verkauf bereit.

Ein Haus mit Seltenheitswert

Die Geschichte des Elmestree House geht bis ins zwölfte Jahrhundert zurück. Dort sei das Anwesen laut der Immobilienberatungsgesellschaft Strutt & Parker als einstiges Herrenhaus von Elymundestre an die Mönche der Benediktinerabtei S. Ebrulph übergeben worden. Das heutige Gebäude wurde jedoch im Jahr 1844 von William Brookes im elisabethanischen Stil erbaut. Es ist ein denkmalgeschütztes Landhaus mit elf Schlafzimmern, vier großen Empfangsräumen und sogar einem Ballsaal. Hinzu kommt eine große Gartenanlage mit etlichen Bäumen. Neben dem Haupthaus befindet sich auch noch ein denkmalgeschütztes Bauernhaus, ein separater Anbau sowie ein Ferienhaus auf dem 117,34 Hektar großen Grundstück.

Das Bauernhaus stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist mit einem Verbindungstrakt, welcher eine ehemaligen Kutscheneinfahrt ist, an das Haupthaus angeschlossen. Es verfügt über weitere vier Schlafzimmer, zwei Dachzimmer und eine eigene Garage. Da es auch über einen separaten Eingang zugänglich ist, kann das Gebäude ebenfalls als eigenständige Familienwohnung genutzt werden. Des Weiteren befinden sich mehrere Viehgitter auf dem Anwesen, wodurch auch Tiere am Elmestree House gehalten werden können.

An die Rückseite des Haupthauses wurde im Jahr 1900 ein in sich geschlossener Anbau hinzugefügt. Dieser besitzt nochmals drei Schlafzimmer und einen privaten Garten. Das freistehende Ferienhaus verfügt wiederum "über zwei Schlafzimmer, zwei Empfangsräume und einen schönen privaten Garten mit externem WC, Holzschuppen und privatem Parkplatz", wie Strutt & Parker auf seiner Website beschreibt.

Charles und Camilla als zukünftige Nachbarn

Das Besondere am Elmestree House ist aber nicht nur das Anwesen an sich, sondern vor allem die einzigartige Nachbarschaft. Das Grundstück liegt nämlich laut Town & Country nur einen Katzensprung von Highgrove, dem Landhaus von Prinz Charles und Herzogin Camilla, entfernt. Exklusivere Nachbarn kann man sich wohl kaum vorstellen.

Highgrove wurde im Jahr 1980 von Prinz Charles erworben. Ein Jahr später zog der Thronanwärter mit Lady Diana in das Anwesen. Laut der Bild-Zeitung soll deshalb auch Diana in der Gegend nahe des Elmestree House öfter gejoggt haben und spazieren gegangen sein. Selbst Prinz William und seine Frau Kate sollen darüber nachgedacht haben, das Elmestree House zu erwerben. So hätte die Familie laut Bild eine ländliche Immobilie in Pendelentfernung zu Windsor und könnte dort seine drei Kinder großziehen - wie einst auch William selbst auf Highgrove großgezogen wurde.

Einmal restaurieren bitte

Wie unschwer zu erkennen ist, handelt es sich beim Elmestree House um ein geschichtsträchtiges Anwesen in einer ganz besonderen Lage. Der Kaufpreis von 7,5 Millionen Pfund Sterling, was in etwa 8,8 Millionen Euro entspricht, wird durch die einzigartigen Eigenschaften gerechtfertigt. Bei dieser Investition wird es für den zukünftigen Erwerber aber wahrscheinlich nicht bleiben. Dadurch, dass das Haus sowie die umliegenden Gebäude inklusive Grundstück schon einige Jahre auf dem Buckel haben, ergibt sich ein mehr oder minder dringender Renovierungsbedarf: "Obwohl das Anwesen für 7,5 Millionen Pfund auf dem Markt ist, muss es nach allem, was ich gehört habe, dringend renoviert werden. Ich denke, es ist ein bisschen veraltet", zitiert die Bild-Zeitung einen Einwohner von Tetbury, der sich gegenüber der Daily Mail äußerte. Auch Strutt & Parker sieht das Elmestree House auf seiner Website als "eine fantastische Gelegenheit für ein wirklich fabelhaftes Restaurierungsprojekt eines traditionellen englischen Herrenhauses und Gehöfts" an. Potenzielle Käufer sollten sich also darüber im Klaren sein, das nach dem Erwerb noch einige Kosten für eine dem Denkmalschutz entsprechende Erneuerung auf sie zukommen könnten.

