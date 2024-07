Ruhestand mit Zusatzrente

Mit der betrieblichen Altersvorsorge können Beschäftigte zusätzlich zur gesetzlichen Rente für das Leben im Alter vorsorgen. Aber nicht immer lohnt sich die Betriebsrente auch für Arbeitnehmer.

Das Recht auf betriebliche Altersvorsorge

Abhängig davon, in welchem Alter Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen, bekommen sie durchschnittlich nur noch 50 Prozent des letzten Bruttoarbeitslohns. Daher haben viele Arbeitnehmer Zweifel und auch Sorge, wie ihre finanzielle Situation nach ihrem Renteneintritt aussehen soll und wie sie ihren Lebensstandard im Alter halten können. Eine privat angesparte Zusatzrente kann als Lösung dienen und der Staat hat mit der Betriebsrente eine sinnvolle Ergänzung geschaffen. In Deutschland haben alle Arbeitnehmer gesetzlich festgelegt ein Recht auf eine betriebliche Altersvorsorge und profitieren von diversen Vorteilen. Verschiedene Maßnahmen und neue Gesetze machen Anwartschaften auf Betriebsrenten als private Altersversorgung für die meisten Arbeitnehmer attraktiv.

Die Betriebsrente

Als Betriebsrente bezeichnet man eine staatlich geförderte Altersvorsorge. Nach Paragraf 1a des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersvorsorge können Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass für das Alter vorgesorgt wird. Der Arbeitgeber hat dabei die freie Wahl zwischen insgesamt fünf sogenannten Durchführungswegen, wie er eine Betriebsrente gestalten möchte.

Die Direktzusage wird vom Arbeitgeber selbst geregelt und umfasst die Rentenauszahlung aus dem eigenen Betriebsvermögen. Dazu muss der Arbeitgeber Rückstellungen bilden, um dauerhaft liquide sein zu können.

Eine weitere Form ist die Unterstützungskasse, die ebenfalls vom Arbeitgeber gesteuert wird und bei der überwiegend Beschäftigte in höheren Positionen durch steuerlich begünstigte Einzahlungen profitieren.

Die traditionelle Pensionskasse besteht bereits seit vielen Jahren, arbeitet in der Regel mit den Unternehmen selbst zusammen und ist meist als Verein organisiert.

Bei der Direktversicherung erhalten Beschäftigte neben der Unterstützung vom Arbeitgeber zusätzlich einen Zuschuss zu dem Lohnanteil, den sie in die Betriebsrente einzahlen.

Darüber hinaus gibt es noch den Pensionsfonds als fünften Durchführungsweg der bAV.

Sparen für den Ruhestand

Die Betriebsrente als Form der privaten Altersversorgung ist in der Regel immer sinnvoll, denn mit der gesetzlichen Rente allein wird es für viele Menschen im Alter schwer werden, den gewohnten Lebensstandard zu erhalten. Aber die betriebliche Rente lohnt sich vor allem dann, wenn sich der Arbeitgeber finanziell beteiligt. Denn dann haben Arbeitnehmer die Möglichkeit, un­ab­hängig von ihrer beruflichen Leistung im Alter mehr Rente zu erhalten. Je nach Vertragsbedingungen und der Zahlungsbereitschaft des jeweiligen Arbeitgebers lohnt sich die betrieb­liche Alters­vorsorge selbst dann, wenn Arbeitnehmer auf ihre Zusatzrente Steuern zahlen müssen. Lediglich wenn sich Arbeitnehmer für ihre Altersvorsorge mehr Flexibilität wünschen, sollten sie andere Sparformen für den Ruhestand bevorzugen oder als erweiterte Möglichkeit hinzuziehen.

Redaktion finanzen.net