Beim E-Auto-Kauf lässt sich nun eine Menge Geld sparen

Die Förderung der Elektromobilität ist ein fester Bestandteil in der Strategie der Bundesregierung die Klimaschutzziele zu erfüllen. Bis zum Jahr 2030 sollen sich die Emissionen des Verkehrssektors um 40 bis 42 Prozent im Vergleich zu 1990 verringern. Um diese Marke zu erreichen, ist eine weitere Absatzsteigerung bei E-Autos notwendig. Diese müssen zunehmend Benzin- und Diesel-Pkw auf den Straßen ersetzen. Hierfür haben sich nun die Industrie und die Politik auf eine Erhöhung der Kaufprämie geeinigt.

E-Auto-Käufer können einiges an Geld sparen

Die Kaufprämie soll in der Bevölkerung Anreize setzen, ein E-Auto zu erwerben. Zuvor war angedacht, diesen sogenannten "Umweltbonus" nur bis Ende 2021 auszuzahlen. Für die Gewährleistung einer langfristigen Planungssicherheit, hat die Bundesregierung jedoch eine Verlängerung der Aktion bis 2025 bekannt gegeben. Zudem wurde der Zuschuss erhöht. Bisher gab es für E-Autos mit einem Listenpreis unterhalb von 40.000 Euro eine Förderung in Höhe von 4.000 Euro. Dieser Betrag ist jetzt auf 6.000 Euro gestiegen. Für Fahrzeuge mit einem Listenpreis oberhalb 40.000 Euro, erhalten die Käufer fortan 5.000 Euro. Die Bundesregierung weitet damit ihre Subvention alternativer Antriebe aus.

Ob die Anpassungen der Kaufprämie einen spürbaren positiven Effekt haben werden, ist jedoch fraglich. Nach Angaben der Fachzeitschrift "Auto-Motor-Sport", sind die klassischen Verbrenner in der Anschaffung immer noch günstiger als die Elektro-Varianten. So würde ein kleiner VW e-Up in der Ausführung Style 23.000 Euro kosten, wohingegen der sehr ähnliche VW Up 1.0 um ganze 8.465 Euro günstiger ist. Zieht man die Förderung inklusive der Mehrwertsteuer ab, bleibt noch eine Differenz von 1.895 übrig. Da allerdings Händler auch auf Neuwagen mit Benzinmotor Rabatte geben, ist der Unterschied laut "Auto-Motor-Sport" in der Realität sogar noch größer. Demnach dürften die E-Autos, trotz der verbesserten Förderung, immer noch nicht preislich attraktiver sein.

Automobilhersteller wollen Strafe entgehen

Der Erhöhung der Kaufprämie haben die Automobilhersteller jedoch nicht alleine der Umwelt zuliebe zugestimmt. Laut "Auto-Motor-Sport" geraten die Unternehmen durch eine strengere EU-Vorgabe zum CO2-Grenzwert in Verkaufsdruck.

Die neue Vorschrift gilt seit Anfang 2020 und schreibt vor, dass bis zum Jahr 2021, alle neu zugelassenen Pkw im Schnitt einen maximalen Ausstoß von 95 g CO2/km haben dürfen. Laut dem Umweltverband VCD entspricht das "einem durchschnittlichen Verbrauch von 3,6 Liter Diesel bzw. 4,1 Liter Benzin". Mit der Regelung möchte die EU auch den Absatz von E-Autos und Plug-in-Hybriden ankurbeln. Wenn Hersteller mehr von den emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen verkaufen, lockert sich laut VCD deren CO2-Vorgabe. Die genauen Emissionen werden für jeden Hersteller jährlich ermittelt und veröffentlicht.

Für die Erreichung dieser "Flottenziele" ist ein verstärkter Absatz von Neuwagen mit alternativen Antrieben besonders wichtig. Verfehlen die Autobauer ihre Vorgaben, kommen teils hohe Strafen auf sie zu. Gemäß einer Studie von "PA Consulting" erfüllt noch kein Unternehmen der Branche den Grenzwert. Am besten schneidet jedoch Toyota ab. Der Hersteller liegt mit voraussichtlich 95,1 g CO2/km zum Jahr 2021 ganz dicht hinter der Zielmarke. Anders sieht das beim deutschen Konkurrenten Volkswagen aus. Bleibt der Konzern seinem bisherigen Kurs treu, halten die Studienbetreiber eine potenzielle Strafe in Höhe von 4,5 Milliarden Euro für möglich.

Um diesen Bußgeldern zu entgehen, sind die Akteure der Automobilbranche bereit, die Rabatte noch weiter auszudehnen. "Auto-Motor-Sport" berichtet, dass es laut Gerüchten für einige Hersteller sogar günstiger sein könnten, Preisnachlässe in Höhe von 9.000 Euro bei E-Autos und Plug-in-Hybriden zu geben, als die Strafen an die EU zu zahlen. Sollten diese Abschläge tatsächlich beim Verkauf gewährt werden, steigt die Attraktivität eines E-Autos und die alternativen Antriebe könnten die Verbrenner preislich doch noch abhängen.

