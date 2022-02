Schuhe als Sammlerstücke und Kapitalanlage - Die wertvollsten Sneaker

Schuhe als Investment

Wenn über Geld- beziehungsweise Wertanlagen gesprochen wird, kommen den meisten Menschen Sachgegenstände wie Immobilien, Autos, Kunst oder Gold und Finanzprodukte in den Sinn.

Schuhe gelten für die Mehrheit hingegen lediglich als Nutzgegenstände und Accessoires. Kaum einer assoziiert den Begriff Kapitalanlage oder Investment mit einem Schuh. Dennoch besteht mittlerweile ein großer Markt für limitierte Sneaker, für welche Liebhaber bereit sind, horrende Summen zu bezahlen.

Ähnlich wie bei anderen Sammlerstücken bestimmen diverse Faktoren über den Wert der Turnschuhe.

Limitierte Auflagen und berühmte Vorbesitzer

Wie bereits erwähnt, dienen vor allem besondere Sneaker als lukrative Geldanlage mit dem Potenzial im Wert zu steigen. Dabei spielen Charakteristika wie die Limitierung, der Zustand und das Material eine wichtige Rolle. Aber auch, ob die Schuhe einer bekannten Persönlichkeit gehörten oder populären Klassikern nachempfunden sind, zudem ist die originale Verpackung unabdinglich.

So werden seltene Exemplare heute primär über das Internet in Auktionen versteigert, hierfür stehen unzählige Plattformen als Handelsplatz zur Verfügung. Doch wie bei allen Wertanlagen sind Investitionen in Turnschuhe ebenfalls mit Risiko verbunden. Denn nicht jedes Modell kann seinen Auktionswert halten beziehungsweise im Wert steigen.

Ähnlich wie bei Kunstwerken muss man als Investor der Sneaker-Szene sehr vertraut sein, um die lukrativsten Modelle im Voraus zu erkennen.

In den meisten Fällen kommen die wahren Schätze aus den Häusern Nike und adidas, wobei die Produzenten auf artifizielle Knappheit setzen, um den Wert einzelner Modelle künstlich nach oben zu treiben.

Die Top 3

Wer frühzeitig auf das richtige Paar setzt, kann mit nur einem Modell Summen im sechsstelligen Bereich erzielen.

Das teuerste je verkaufte paar Sneaker könnten die "Solid Gold OVO x Air Jordans" sein, welche sich der Rapper Drake im Jahr 2016 für rund 2 Millionen US-Dollar zulegte, wie "GQ" berichtet. Das besondere an diesem Paar: Die Schuhe sollen aus purem Gold bestehen. Aufgrund des damaligen Goldpreises wurde der Wert dann auf diese horrende Summe beziffert.

Auf dem zweiten Platz landen mit einem Kaufpreis von 560.000 US-Dollar die Nike Air Jordan 1S. Die Schuhe sollen von Basketball-Legende Michael Jordan getragen worden sein. Platz drei belegen die Nike Moon Shoes aus dem Jahr 1972. Sie wurden von dem kanadischen Sammler Miles Nadal für 437.000 US-Dollar erworben.

Der landet

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf adidas

Bildquellen: Violanda / Shutterstock.com