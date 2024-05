Schnelladen im Fokus

Die Debatte um die Langlebigkeit von Batterien in Elektrofahrzeugen (EVs) und den Einfluss des Schnellladens auf diese nimmt angesichts des globalen Trends zur Elektromobilität an Bedeutung zu. Eine Analyse gibt spannende Einblicke.

Rückgang der Batteriegesundheit bei unterschiedlichen Laufleistungen

Das österreichischen Start-ups Aviloo, das sich mit Elektroauto -Batterien beschäftigt, führte eine Studie durch, die einen direkten Vergleich zwischen dem Batteriezustand von Elektrofahrzeugen, die regelmäßig schnellgeladen werden, und jenen, die hauptsächlich an herkömmlichen Ladestationen oder Wallboxen geladen werden, ermöglichte. Die Ergebnisse waren aufschlussreich: Bei Fahrzeugen mit einer hohen Laufleistung von 180.000 bis 200.000 Kilometern zeigte sich laut Aviloo ein Rückgang der Batteriegesundheit um etwa 17 Prozentpunkte bei Fahrzeugen mit hohem Schnellladeanteil im Vergleich zu solchen ohne.

Dieser Unterschied manifestierte sich bereits bei Fahrzeugen mit einer Laufleistung von 80.000 bis 100.000 Kilometern, bei denen eine Differenz von 7,5 Prozent festgestellt wurde, wie es weiter heißt. Damit legen diese Ergebnisse nahe, dass das Schnellladen einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Batteriegesundheit und damit auf die Lebensdauer und Leistung von Elektrofahrzeugen hat.

Interessanterweise beleuchtet die Analyse von Aviloo auch die Rolle der Ladebedingungen und Umgebungsfaktoren. Die Umgebungstemperatur, der Ladezustand beim Abstellen des Fahrzeugs und die Ladeleistung wurden als Hauptfaktoren für die Batteriealterung identifiziert. Insbesondere hohe Temperaturen und das Abstellen des Fahrzeugs mit vollgeladenem Akku wirken sich negativ auf die Batterielebensdauer aus, ähnlich dem Effekt eines überdehnten Gummibands.

Doch welche Daten wurden verwendet? Aviloo gibt an, dass die durchgeführte Studie eine Stichprobe von nahezu 160 ausschließlich elektrisch betriebenen Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller untersucht hat. Ein Schlüsselelement dieser Fahrzeuge war das Vorhandensein von Thermal Management Systemen, die eine essenzielle Rolle in der Aufrechterhaltung und Überwachung der Batterietemperatur spielen, was wiederum eine "normale" Degradation der Batterien sicherstellt, wie das Unternehmen berichtet. Durch die bewusste Entscheidung, Fahrzeuge mit außergewöhnlichen Zuständen, wie etwa Zelldefekten, von der Analyse auszuschließen, konnte das Unternehmen die Präzision und Verlässlichkeit der Ergebnisse zudem erhöhen. Test-Prozesse, Überwachungen und Datenanalysen wurden über mehr als drei Jahre durchgeführt, so Aviloo in einer Pressemitteilung.

Gezielte Handlungsempfehlungen und Maßnahmen

Nikolaus Mayerhofer, CTO von Aviloo, äußerte sich basierend auf den Ergebnissen der Studie und rät dazu, die Schnellladefunktion nur in wirklich notwendigen Situationen zu verwenden. Mayerhofer empfiehlt, wann immer möglich, auf langsames Laden umzusteigen, um die Lebensdauer und Gesundheit der Batterien zu schützen. Darüber hinaus zieht er eine Analogie zwischen den negativen Effekten des Schnellladens auf Batterien und den schädlichen Auswirkungen von Umweltgiften auf den menschlichen Körper, wobei er seinen Punkt mit dem folgenden Vergleich illustriert: Während Marathonlaufen an sich nicht schädlich ist, kann die Kombination aus Rauchen, übermäßigem Alkoholkonsum und Marathonlaufen die Lebensdauer signifikant verkürzen.

Die Studie ist zwar aufgrund des begrenzten Datenpools über Elektroautos, die häufig Schnellladungen nutzen, noch nicht vollständig wissenschaftlich abgesichert, dennoch weckt sie Bedenken hinsichtlich der langfristigen Folgen dieser Ladetechnik auf die Batteriegesundheit. Dabei verfügt Aviloo laut eigenen Angaben über die umfangreichste Datenbank zum Batteriegradationsverhalten von über 80 Prozent aller verfügbaren Elektroautos und Plug-in-Hybrid-Modellen. Mayerhofer hebt schließlich hervor, dass es für die Hersteller von Elektrofahrzeugen essenziell ist, die Auswirkungen von Schnellladungen bei der Entwicklung ihrer Batterietechnologien zu berücksichtigen, wobei er empfiehlt, dass Fahrzeughersteller klare Richtlinien für den Einsatz von Schnellladungen anbieten sollten, um Besitzern von Elektroautos eine Orientierungshilfe zu geben.

D. Maier / Redaktion finanzen.net