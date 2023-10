Schuldenfalle

Kleinkredite sind auf dem Vormarsch. Die Nachfrage nach diesen kurzfristigen Finanzlösungen ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Die Risiken, welche mit einem Kleinkredit einhergehen, sollten jedoch nicht außer Acht gelassen werden.

Kleinkredite werden immer beliebter

Kleinkredite erfreuen sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit, wie eine aktuelle Mitteilung der Wirtschaftsauskunftei Schufa enthüllt. Laut dieser Veröffentlichung ist die Nachfrage nach Kleinkrediten von sieben Millionen im Jahr 2021 auf 9,1 Millionen im Jahr 2022 gestiegen, was einem Anstieg von rund 30 Prozent entspricht. Dieser Trend wirft Licht auf die wachsende Akzeptanz von Kleinkrediten in der Bevölkerung und die steigende Bereitschaft der Verbraucher, kurzfristige finanzielle Engpässe mithilfe dieser Darlehensform zu überbrücken.

Schnelle Verfügbarkeit und hohe Flexibilität

Bei einem Kleinkredit handelt es sich, wie der Name vermuten lässt, um eine vergleichsweise geringe Darlehenssumme, die von Banken oder Kreditinstituten an Privatpersonen vergeben wird. Diese Kredite zeichnen sich in der Regel durch eine schnelle Genehmigung und Auszahlung aus. Dies macht sie zu einer attraktiven Option für Verbraucher, die kurzfristig finanzielle Unterstützung benötigen, so die TARGOBANK. Kleinkredite können für verschiedene Zwecke verwendet werden, sei es für unerwartete Ausgaben, Reparaturen, Urlaubsreisen oder die Anschaffung von hochpreisigen Konsumgütern.

Die Vorteile von Kleinkrediten liegen auf der Hand: Sie sind schnell verfügbar und erfordern in der Regel keine aufwändige Bonitätsprüfung. Dies macht sie insbesondere für Menschen mit einem geringeren Einkommen oder einer durchschnittlichen Kreditwürdigkeit attraktiv. Zudem ermöglichen Kleinkredite eine flexible Rückzahlung, sodass Kreditnehmer die Laufzeit und die Ratenhöhe an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können, wie die Sparkasse berichtet.

Risiko Schuldenfalle

Trotz dieser Vorzüge sollten Verbraucher jedoch das damit verbundene Risiko nicht außer Acht lassen. Kleinkredite neigen dazu, höhere Zinssätze zu haben als herkömmliche Kredite. Für den Verbraucher bedeutet das höhere Kosten, bedeutet, wenn der Kredit nicht rechtzeitig zurückgezahlt werden kann, das berichtet der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Die Versuchung, mehrere Kleinkredite gleichzeitig aufzunehmen, um finanzielle Engpässe zu bewältigen, kann schnell zu einer Schuldenfalle führen, so der NDR weiter.

Redaktion finanzen.net