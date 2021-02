Wenn die Schulden übermächtig werden: So läuft eine Privatinsolvenz ab

Es ist wahrscheinlich jedem Menschen unangenehm, sich in der Öffentlichkeit als zahlungsunfähig zu präsentieren. Deshalb ist es ratsam, niemals leichtfertig mit Schulden umzugehen. Über die Hälfte der privaten Insolvenzen können, laut der Webseite "schuldnerberatung-diskret", vermieden werden. Sollte man feststellen, dass die eigenen Aufwendungen überhand nehmen, ist ein frühzeitiges Handeln sinnvoll. Die Aufstellung eines Haushaltsplans mit sämtlichen Ausgaben ist ein erster wichtiger Schritt, um eine finanzielle Übersicht zu erhalten. Auf diese Weise können Kostentreiber identifiziert und eliminiert werden.

Rund sechs Millionen Deutsche sind überschuldet

Im ersten Halbjahr 2019 sahen sich 42.235 Verbraucher dazu gezwungen, eine Privatinsolvenz zu beantragen. Diese Zahl geht aus dem aktuellen Schuldenbarometer des Informationsdienstleisters "CRIFBÜRGEL" hervor. Im Vergleich zu den Vorjahren verringert sich dieser Wert stetig. "Der erneute Rückgang der Privatinsolvenzen liegt an der weiterhin niedrigen Arbeitslosenquote in Deutschland. Die Binnenkonjunktur hat sich dank steigender Löhne und einer positiven Situation auf dem Arbeitsmarkt gerade in den letzten Jahren gut entwickelt", sagt CRIFBÜRGEL-Geschäftsführer Christian Bock. Eine Trendwende sei jedoch schon absehbar. Die konjunkturelle Schwäche würde sich im kommenden Jahr 2020 langsam auf den Arbeitsmarkt auswirken. Gemäß einer Erhebung von Statista sind über sechs Millionen Privatpersonen in Deutschland überschuldet. Demnach kann etwa jeder zehnte Erwachsene seine Rechnungen nicht mehr dauerhaft bezahlen. Die durchschnittliche Schuldenhöhe der Betroffenen liegt bei etwa 30.000 Euro.

Die Gründe für eine Insolvenz

Die Gründe für eine Privatinsolvenz sind vielfältig. Dabei wird eine zahlungsunfähige Person oftmals gerne als zu verschwenderisch stigmatisiert. Es kommt zwar zur Genüge vor, dass ausufernde Ratenzahlungen und eine schlechte Haushaltsführung zu einer Insolvenz führen, jedoch können die zu hohen Ausgaben auch einen ganz anderen Hintergrund haben. Familiäre Veränderungen wie Trennungen, Scheidungen, Krankheits- und Pflegefälle lassen Privatpersonen schnell in eine finanzielle Notlage schlittern. Ebenso zählen Arbeitslosigkeit, Einkommensarmut und eine gescheiterte Selbstständigkeit zu den wesentlichen Gründen.

Der Ablauf eines Insolvenzverfahrens

Die Privatinsolvenz besitzt einen fest geregelten Ablauf in vier Schritten. Zuerst muss von dem Schuldner versucht werden, eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern zu erreichen. Hierfür stellt ein anerkannter Schuldenberater einen Schuldenbereinigungsplan auf, welcher alle offenen Forderungen enthält. Auf dieser Basis können Stundungen, Ratenzahlungen und Schuldenerlasse verhandelt werden. Kommt es zu keiner Einigung über die Rückzahlungen, darf der Schuldner einen Insolvenzantrag beim zuständigen Insolvenzgericht stellen. Zeitgleich sollte ebenfalls ein Antrag auf Restschuldbefreiung gestellt werden. Das Gericht prüft nun, ob im Zuge eines gerichtlichen Schuldenbereinigungsverfahrens eine Vereinbarung mit den Gläubigern erzielt werden kann. Lehnt die Mehrheit der Gläubiger den Plan ab, kommt es zur Einleitung des Insolvenzverfahrens. Es wird nun ein Treuhänder bestimmt, der die Verwaltung und Verwertung des Vermögens und pfändbaren Einkommens des Schuldners übernimmt. Hieraus werden die Gläubiger und die Verfahrenskosten bezahlt. Anschließend folgt die Zeit der sogenannten Wohlverhaltensphase. In diesem Abschnitt muss der Schuldner seine auferlegten Obliegenheiten erfüllen und darf sich nichts zuschulden kommen lassen. Nach dem Ablauf von sechs Jahren und einem einwandfreien Verhalten, erfolgt die Restschuldbefreiung und das Insolvenzverfahren ist beendet. Eine Verkürzung auf drei Jahre ist möglich, wenn innerhalb dieser Zeit mindestens 35 Prozent der Schulden und die Verfahrenskosten zurückgezahlt wurden.

