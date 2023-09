SEC-Chef

Gary Gensler gehört zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Finanzwelt der heutigen Zeit. Er arbeitete an der Reformierung der Finanzaufsicht mit und spielt als Vorsitzender der Securities and Exchange Commission (SEC) eine wichtige Rolle bei der Überwachung der Finanzmärkte.

Tätigkeit bei Goldman Sachs

Gary Gensler ist ein amerikanischer Finanzexperte und Regulierungsbeamter. Er wurde am 18. Oktober 1957 geboren. Gensler hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und einen Master-Abschluss in Wirtschaft (MBA) von der Wharton School of the University of Pennsylvania.

Nach Abschluss seiner Ausbildung startete er eine erfolgreiche Karriere im Finanzsektor und war Partner bei der Investmentbank Goldman Sachs. Dort arbeitete er über 18 Jahre lang und stieg zum Co-Leiter des Bereichs Fixed Income, Currencies and Commodities auf.

Politische Karriere startet im Finanzministerium

Nach seiner Zeit bei Goldman Sachs wechselte Gensler in den öffentlichen Dienst und hatte mehrere hohe Positionen inne. Im Jahr 1997 begann Genslers politische Karriere als Unterstaatssekretär im US-amerikanischen Finanzministerium, in welchem er anschließend als Staatssekretär fungierte.

Von 2009 bis 2014 war er Vorsitzender der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), einer unabhängigen Behörde der US-Regierung, die den Handel mit Futures-Kontrakten und Derivaten reguliert. Während seiner Amtszeit spielte er eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Finanzreformen nach der globalen Finanzkrise von 2008. Als Vorsitzender der CFTC war er maßgeblich an der Ausarbeitung und Umsetzung des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act beteiligt. Der Dodd-Frank Act war eine umfassende Finanzreform, die darauf abzielte, die Stabilität des Finanzsystems zu verbessern, riskante Geschäftspraktiken einzudämmen und den Schutz der Verbraucher zu stärken. Gensler war einer der Hauptinitiatoren dieser Reform und setzte sich energisch für ihre Umsetzung ein. Unter Genslers Führung wurde eine Reihe von wichtigen Regulierungsmaßnahmen umgesetzt. Dazu gehörte die Einführung neuer Vorschriften für den Handel mit Derivaten, insbesondere für sogenannte "Swaps" (Finanzinstrumente, die den Austausch von Zahlungsströmen zwischen den Vertragsparteien ermöglichen). Gensler befürwortete strengere Transparenz- und Offenlegungsvorschriften für den Derivatemarkt, um das Risiko und die Volatilität in diesem Bereich zu reduzieren. Darüber hinaus spielte Gensler eine entscheidende Rolle bei der Durchsetzung von strengeren Kapital- und Liquiditätsanforderungen für Banken. Diese Maßnahmen sollten sicherstellen, dass Finanzinstitute über ausreichendes Kapital verfügen, um finanzielle Schocks abzufedern und das Risiko von Bankenpleiten zu verringern.

Seit 2021 Vorsitzender der SEC

Im Jahr 2021 wurde Gensler von US-Präsident Joe Biden zum Vorsitzenden der Securities and Exchange Commission (SEC) ernannt. Die SEC ist eine unabhängige Behörde, die den Wertpapiermarkt in den Vereinigten Staaten reguliert. In seiner Rolle als SEC-Vorsitzender ist Gensler für die Durchsetzung von Finanzgesetzen, den Schutz von Anlegern und die Überwachung der Finanzmärkte verantwortlich. Gary Gensler gilt als Experte für Finanzregulierung und hat sich in der Vergangenheit wiederholt für eine strengere Regulierung des Finanzsektors eingesetzt. Außerdem hat er sich für eine verstärkte Überwachung von Kryptowährungen und digitalen Assets ausgesprochen und Interesse an der Förderung von Innovationen im Finanzbereich gezeigt, während er gleichzeitig den Schutz der Anleger gewährleistet, wie FOCUS online berichtet.

