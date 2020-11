"First Folio": Im Oktober 2020 wurde das teuerste Buch der Welt versteigert

Die Erstausgabe von Shakespeares "First Folio", ein Sammelwerk über 36 seiner Theaterstücke mit dem Namen "Comedies, Histories, & Tragedies", wurde im Jahr 1623 gedruckt und gehört zu den wertvollsten Büchern der Welt. Im 17. Jahrhundert wurden ungefähr 1.000 Exemplare gedruckt - heute gibt es noch etwas mehr als 230 Stück, die größtenteils in Bibliotheken in London, Paris, Oxford & Co. untergebracht sind. Nur sechs Exemplare sollen in Privatbesitz sein. Eines davon wurde Mitte Oktober zu einem Rekordpreis versteigert.

Christie's Auktionshaus verkauft "First Folio" für knapp 10 Millionen US-Dollar

Das "First Folio" ist das erste Shakespeare-Sammelwerk überhaupt: Mit ihm wurden nach Shakespeares Tod im Jahr 1616 erstmals auf mehr als 900 Seiten heute sehr bekannte Stücke wie "Macbeth", "Julius Caesar", "Twelfth Night" und "The Tempest" veröffentlicht.

"Comedies, Histories, & Tragedies" soll 1623 für nur ein Pfund über die Ladentheke gegangen sein - Mitte Oktober diesen Jahres jedoch hat das Auktionshaus Christie's in New York ein Exemplar der Originalausgabe nach einem sechsminütigen telefonischen Bieterwettstreit für 9.987.000 US-Dollar versteigert. Umgerechnet handelt es sich um einen Preis von etwa 8.445.007 Euro.

Bisheriger Rekord: Etwa sechs Millionen US-Dollar für ein anderes "First Folio"

Erwartet hatte Christie's eigenen Angaben zufolge einen Verkaufswert von vier bis sechs Millionen US-Dollar - dies hätte dem Wert des bislang teuersten versteigerten Buches entsprochen: Ein anderes Exemplar des "First Folio" sei 2001 bei Christie's für etwa sechs Millionen US-Dollar verkauft worden und bis dato das teuerste versteigerte Buch überhaupt gewesen.

Die Versteigerung fand im Rahmen eines Sonderverkaufs "dekorativer künstlerischer Meisterwerke" statt: Neben Shakespeares Stücken wurden etwa eine Trompete von Louis Armstrong und der Thron eines Abkömmlings der chinesischen Herrscherfamilie versteigert.

Loewentheil: Die redenswerteste Sammlung, die jemals veröffentlicht wurde

Ergattern konnte das "First Folio" der US-amerikanische Antiquar und Sammler Stephan Loewentheil. Im "19th Century Rare Book & Photography Shop" - seinem Antiquariat in Brooklyn - sind bereits andere Meisterwerke vertreten und stehen für mehrere hunderttausend US-Dollar zum Verkauf.

Loewentheil kommentierte seinen Kauf laut "WELT" folgendermaßen: "Das First Folio ist die wichtigste jemals veröffentlichte Sammlung von Stücken, die in der ganzen Welt verehrt werden. Es ist eine Ehre, eines von nur einer Handvoll vollständiger Exemplare dieses epochalen Bandes zu erwerben. Es wird dereinst als Herzstück einer großartigen Sammlung intellektueller Errungenschaften des Menschen dienen."

Übrigens: Loewentheils Exemplar des "First Folio" nimmt lediglich den Platz des teuersten versteigerten literarischen Buches der Welt ein - als das teuerste Buch überhaupt wird der "Codex Leicester" von Leonardo da Vinci angesehen. Bill Gates erwarb es 1994 zum Preis von 30.800.000 US-Dollar.

