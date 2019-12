Größte private Whiskey-Sammlung soll 9,5 Millionen Euro bei Versteigerung erzielen

Im kommenden Jahr wird die weltweit größte private Whiskey-Sammlung in Schottland versteigert. Die Kollektion befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt noch im Besitz der Familie des verstorbenen amerikanischen Unternehmers Richard Gooding und besteht aus mehr als 3.900 edlen und seltenen Flaschen, darunter zu finden sind Raritäten aus bedeutenden Destillerien wie Macallan, Bowmore und Stromness. Das im schottischen Perth ansässige Online-Auktionshaus Whisky Auctioneer prognostiziert Gebote von insgesamt mehr als 9,5 Millionen Euro für die Sammlung.

Die Sammlung eines Whiskey-Liebhabers

Die Sammlung gehörte Richard Gooding, einem aus Colorado in den USA stammenden Geschäftsmann. Gooding reiste regelmäßig nach Schottland und Irland, um bei Auktionen lokaler Brennereien besondere Flaschen zu ersteigern. Neben seltenen Klassikern erwarb er auch einzigartige Tropfen, welche Gooding zum Sammeln aber auch zur Verkostung mit Freunden nutzte.

Richard Gooding war der Nachkomme eines Abfüllungs- und Vertriebsimperium, dessen Großvater James A. Gooding 1936 die Pepsi Cola Bottling Company in Denver gründete. Richard Gooding übernahm die Firma von seinem Vater und repräsentierte das Unternehmen von 1979 bis 1988 für neun Jahre als Geschäftsführer. Nachdem Gooding das Unternehmen 1988 verkauft hatte, verschrieb er sich dem Sammeln von Whiskey, bis er letztendlich 2014 verstarb.

Whiskey-Raritäten aus Schottland

Die Sammlung enthält laut Angaben der New York Times besonders seltene Abfüllungen, unter anderem auch eine Flasche Macallan 1926 Fine & Rare. Eine andere Flasche dieses Whiskeys wurde im Oktober für circa 1,78 Millionen Euro versteigert. Auch ein 60 Jahre alter Macallan Valerio Adami 1926 gehört zur Sammlung. Von diesem wurden jemals nur zwölf Flaschen abgefüllt und bei Auktionen schon für knapp eine Million Euro versteigert.

Die Brennerei Macallan sei dafür bekannt, die meisten Sammlerstücke produziert zu haben, weshalb diese bei Auktionen regelmäßig Rekorde brechen würden, berichtet Jeffery Lindenmuth, ein Redakteur von Whisky Advocate, gegenüber der New York Times. Darüber hinaus enthält die Sammlung auch einige Abfüllungen von Destillerien, die seit geraumer Zeit nicht mehr produzieren, wie etwa Dallas Dhu und Stromness Distillery.

Schottischer und japanischer Whiskey bei Sammlern besonders beliebt

Bis vor kurzem befand sich die Sammlung noch in einem eigens für die Flaschen angefertigten Ausstellungsraum im Haus der Goodings. Sie wird nun in zwei unabhängigen Auktionen, welche vom 7. bis 17. Februar und vom 10. bis 20. April 2020 stattfinden, zur Versteigerung freigegeben.

Der Markt für Whiskey ist auf einem hohen Niveau, Sammler haben in den vergangenen Jahren für konstante Wertsteigerungen in dem Milieu gesorgt. Besonders schottische und japanische Whiskeys würden extreme Summen von über einer Million Euro erzielen, wohingegen amerikanische Whiskeys mit Preisen in den Tausendern verhältnismäßig günstig versteigert würden, so Lindenmuth.

Lindemuth prognostizierte, dass die teuersten Flaschen der Gooding-Sammlung bei anderen Sammlern landen werden - und wohl weniger zum Trinken ersteigert werden. "Leute kaufen die [Flaschen] zur Spekulation, zum Angeben und zur Vervollständigung einer Sammlung", so Lindmuth weiter.

