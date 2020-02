Darum sollte man seine Smartphone-Apps regelmäßig aussortieren

Speicherplatz

Genau wie der Kleiderschrank, der Keller oder die Garage, müssen auch Elektrogeräte hin und wieder aufgeräumt und kaum genutzte Apps aussortiert werden. Denn man muss sich selbst eingestehen, dass man kaum jede einzelne App, jedes Foto und jeden Song auf seinem Smartphone braucht. Die meisten ungenutzten Dinge rauben neben Speicherplatz, auch noch Akkulaufzeit und haben zudem Zugriff auf die persönlichen Daten. Wir verraten Ihnen, wie und was Sie auf ihrem ständigen Begleiter besser aussortieren.Bevor es ans Aufräumen geht, sollten Sie sich zunächst einen Überblick verschaffen. Dafür müssen Sie in den Einstellungen Ihres Smartphones den Bereich "Speicher" oder "Speicherverwaltung" aufrufen. Dort ist dann bei Android und auch iOs ablesbar, wie viel Speicherplatz mit welchen Dateien belegt ist und welche Dateitypen den meisten Speicherplatz einnehmen. Der Anteil an Apps, Fotos, Videos und sonstigen Dateien gibt Ihnen dann Aufschluss darüber, welche Maßnahmen als nächstes zu treffen sind.Sobald Sie sich einen Überblick verschafft haben, gilt es das Smartphone aufzuräumen und zu entscheiden, welche Apps Sie behalten möchten, oder ob sie für Ihre Zwecke überflüssig geworden sind und gelöscht werden können. Je weniger Apps sich auf Ihrem Handy befinden, desto besser. Denn mit jeder App schleichen sich auch Probleme auf ihr Smartphone. Neben dem Verbrauch von Speicherplatz und Akkulaufzeit, fragt das Programm in vielen Fällen auch sämtliche persönlichen Daten ab. Wer also nicht möchte, dass die Taschenlampen-App auch Zugriff auf die Fotos, Kontakte und den genauen Standort hat, der sollte sich zweimal überlegen, ob die App wirklich notwendig ist. Entscheidet man sich dennoch für das Programm, sollte man in den Einstellungen den Zugriff auf sämtliche, nicht für die Funktion des Programms benötigten, Daten sperren und so auf Nummer sicher gehen.Es gibt immer wieder Apps, die Sie zwar regelmäßig verwenden, aber in ihrem Speicherverbrauch deutlich zu groß erscheinen. Das muss nicht zwingend an der Größe der App selbst liegen, denn in vielen Fällen liegt es an den Daten, die von der App im Hintergrund gespeichert werden. Oft soll dies einer verbesserten Performance der Anwendung dienen, aber oft handelt es sich trotzdem nur um unnötige Daten, die die Funktion und Schnelligkeit Ihres Smartphones beeinträchtigen. Doch es ist möglich das Problem zu lösen, ohne gleich die ganze Applikation deinstallieren zu müssen, denn Sie können die angesammelten Daten bedenkenlos löschen. Öffnen Sie die App dann wieder wie gewohnt, müssen Sie sich lediglich neu einloggen. Bei Spielen ist es wichtig, vorher einen Zwischenstand zu speichern, da bei dem Vorgang auch Daten, die den Spielstand betreffen, gelöscht werden können.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Farknot Architect / Shutterstock.com