Panasonics neuer Gaming-Lautsprecher für den Hals

Parallel zur Gamescom werden immer wieder gerne neue Produkte und Games vorgestellt. Auch Panasonic hat eine Neuigkeit präsentiert - den Gaming-Nacken-Lautsprecher SC-GN01. Dieser soll laut der Pressemitteilung von Panasonic "das Spielerlebnis auf einzigartige Art und Weise erweitern". Doch was hat es mit dem Lautsprecher-Halsband genau auf sich?

Der Gaming-Nacken-Lautsprecher soll viele Vorteile mit sich bringen

Der neue Nacken-Lautsprecher soll gleich mehrere Vorteile gegenüber Kopfhörern und frontaler Beschallung bieten. So soll dem Spieler ein immersives und komfortables Gameplay ermöglicht werden. Besonders bei langen Spielesitzungen hätte man nicht das Problem, dass die Kopfhörer auf die Ohren drücken. "Das schultertragende Design ermöglicht es, das Gameplay auch bei langen Sessions zu genießen, ohne die Ohren durch Kopfhörer zu ermüden.", so Panasonic in der Pressemitteilung. Zudem könne der Spieler dank des ergonomischen Designs realistischen Surround-Sound genießen.

Der Aufbau des SC-GN01

Entwickelt wurde der Gaming-Nacken-Lautsprecher in Kooperation mit dem japanischen Videospiele-Hersteller SQUARE ENIX. Mit vier Vollbereichslautsprechern und einem Hochleistungs-Signalprozessor soll der realistische Surround-Sound zustande kommen. Per USB soll der Nacken-Lautsprecher dann an Spielekonsolen wie Sonys PlayStation 5, PlayStation 4 , der Nintendo Switch oder dem PC angeschlossen werden. Eine Bluetooth-Verbindung wurde allerdings von Panasonic ausgeschlossen. Um Schritte, Schüsse und andere Effekte genau zu platzieren sowie störende Verzögerungen zu vermeiden, wurde auf eine kabelgebundene Verbindung zurückgegriffen.

Eine Besonderheit seien laut Panasonic auch die drei verschiedenen Soundmodi - Rollenspiel, Ego-Shooter und Sprachmodus. Während beim Rollenspiel-Modus der Spieler ein eher ausgeglichenes Klangprofil hört, bietet der Ego-Shooter-Modus eine bessere Möglichkeit der Ortung subtiler Geräusche, wie zum Beispiel Schritte. Der Sprachmodus hingegen soll die menschliche Stimme verstärken und für eine bessere Verständlichkeit sorgen. Dies sei besonders dem leistungsstarken Dual-Mikrofon mit Geräusch- und Echounterdrückung zu verdanken.

Doch nicht nur Gaming-Fans sollen auf ihre Kosten kommen. "Der GN01 verfügt über einen Musikmodus und einen Kinomodus für einen entspannten Konzert- oder Filmeabend.", so Panasonic in der Pressemitteilung weiter.

Sony und Bose mit ähnlichen Produkten

Panasonic ist allerdings nicht das einzige Unternehmen was einen Nacken-Lautsprecher anbietet. Nach Berichten des Onlinemagazins "Golem" haben die Hersteller Sony und Bose ein ähnliches Produkt - allerdings drahtlose Systeme.

Panasonics Gaming Nacken-Lautsprecher SC-GN01 soll ab Ende September 2021 für 179 Euro bei Amazon erhältlich sein.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sezer66 / Shutterstock.com