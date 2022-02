Abogebühr: Apple iPhone-Nutzer können mit Trick bares Geld bei Netflix sparen

Netflix änderte 2018 Bezahloptionen

Bis Ende 2018 war es für Apple-Nutzer noch möglich, beim Netflix-Abo Geld zu sparen. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war es, wie ifun.de berichtet, noch möglich, den Netflix-Zugang direkt über den App Store zu erwerben. Hier konnte man außer mit einer hinterlegten Kreditkarte auch mit Apple-Guthaben bezahlen. Mithilfe von preisreduzierten Apple-Guthaben-Karten ließ sich dann etwas Geld beim Netflix-Abo sparen. Zum Jahreswechsel wurde diese Bezahloption jedoch deaktiviert. Damit wollte Netflix vermutlich der verpflichtenden Umsatzbeteiligung entgehen, die Apple von allen Applikationen verlangte, die Geld mit nativen In-App-Käufen verdienten, erklärt ifun.de weiter. Für Apple ist dies zuvor ein durchaus lukratives Geschäft gewesen, wie iphone-ticker erklärt, denn im ersten Jahr eines laufenden Abos gehen 30 Prozent der Abo-Gebühren an den iPhone-Hersteller, in den Folgejahren sind es dann nur noch 15 Prozent.

So können Apple-Nutzer Geld beim Netflix-Abo sparen

Mittlerweile ist es für iPhone-Nutzer mithilfe eines Tricks wieder möglich, beim Netflix-Abo Geld zu sparen. Obwohl die In-App-Bezahlung für die Video-App des Streaming-Dienstes deaktiviert wurde, gibt es die Möglichkeit, diese, wie iphone-ticker erklärt, über einen Umweg wieder zu erhalten. Über die Spiele, die Netflix mittlerweile anbietet und die über den App Store heruntergeladen werden können, kann man das Netflix-Abo direkt in der App abschließen, sodass die Abrechnung wie früher über das Apple-ID-Konto läuft. Bei dem über die Spiele-App abgeschlossenen Abo handelt es sich weiterhin um das klassische Streaming-Abo von Netflix zu einem Preis von 12,99 Euro im Monat. Diese Vorgehensweise soll außerdem nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden mit einem derzeit nicht genutzten Netflix-Konto funktionieren.

Netflix Games

Seit Ende 2021 bietet Netflix im Zuge seines Abos auch Spiele an. Das Besondere ist, dass die Spiele frei von Werbung, In-App-Käufen oder anderen zusätzlichen Kosten sind, erklärt Netflix auf der eigenen Website. Derzeit gibt es 13 Spiele, darunter zum Beispiel ‘Stranger Things: 1984’, ‘Stranger Things 3: Das Spiel’ oder ‘Hextech Mayhem: A League of Legends Story’. Um die Spiele herunterladen zu können, braucht man lediglich ein aktives Netflix-Konto und ein kompatibles Gerät, also ein Android-Smartphone oder -Tablet mit Android 8.0 oder höher oder ein iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS/iPadOS 15 oder höher.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com