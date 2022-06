Wofür sich Börsenikone Jim Cramer weigert, Geld auszugeben

Jim Cramer ist ein ehemaliger Hedgefonds-Manager, der und unter anderem für seine CNBC-Sendung "Mad Money" und den Investing Club bekannt ist. Hier teilt er seine jahrelange Erfahrung und gibt Anlegern hilfreiche Tipps, um an der Börse erfolgreich zu sein. Trotz seines finanziellen Erfolgs ist es für ihn wichtig sparsam mit Geld umzugehen, es sei denn, die Ausgabe ist wichtig oder hat eine Bedeutung für ihn. CNBC gibt deshalb einen Überblick über fünf Dinge, für die Cramer kein Geld ausgeben möchte.

Alkohol und Tabak

Alkoholhaltige Getränke sind in Restaurants meist 20 bis 30 Prozent teurer, weshalb Cramer dies als eines der Dinge aufführt, für die er kein Geld ausgibt. Diese Denkweise habe er bereits in Kindertagen von seinem Vater gelernt. "Ich bin in einem sparsamen Elternhaus aufgewachsen, in dem mein Vater nicht wollte, dass ich [in Restaurants] eine Cola bestelle, bevor das Essen kommt, weil er Angst hatte, dass sie die zweite Cola in Rechnung stellen würden, [wenn Cramer sein erstes Getränk zu schnell getrunken hätte]", erklärt er. Eine Flasche Wein für einen Preis von 500 US-Dollar sei für ihn reine Geldverschwendung, vor allem wenn man bedenkt, was man sich für dieses Geld sonst kaufen könnte.

Auch von der Investition in Tabak rät die Börsenikone mittlerweile ab. Früher habe er Tabakaktien zwar noch als Anlage empfohlen, da man die Dividende bekommt und mit dieser machen kann, was man will (sie zum Beispiel also auch an eine Anti-Raucher-Bewegung spenden), in der Zwischenzeit habe er seine Meinung dazu jedoch geändert. "Ich denke, Tabak ist falsch. Er hat schon viele Menschen umgebracht. Mein ehemaliger Schwiegervater ist daran gestorben. Ich habe es miterlebt. Ich möchte, dass das Rauchen im Lande aufhört", so Cramer.

Die teuersten Sporttickets und Hotels

Worauf Cramer ebenfalls verzichtet, ist der Kauf der teuersten Sporttickets. Handle es sich zum Beispiel um ein Baseball- oder Eishockeyspiel, sei es ihm egal, wo er Plätze bekommt. Das gilt auch, wenn er andere zu einem Spiel einlädt. Meist bevorzugt er die billigeren Tribünenplätze. Seiner Meinung nach macht es auch Spaß, zu einem Spiel zu gehen, ohne dafür ein Vermögen bezahlen zu müssen. Eine Ausnahme sind für ihn jedoch Footballspiele. Da er ein großer Eagles-Fan ist, greift er hier für Luxus-Logenplätze auch mal tiefer in den Geldbeutel.

Eine Ausgabe, die man seiner Meinung nach gründlich überdenken sollte, ist die Buchung eines Hotels. Mit seiner Frau verbrachte er einmal einen Urlaub in Costa Rica und buchte dafür Zimmer in dem luxuriösen Four Seasons Hotel. Jedoch wurde das Zimmer nur zum Schlafen genutzt, da sie die ganze Zeit nur unterwegs waren. Für die nächste Reise buchte er ein wesentlich günstigeres Öko-Hotel. "Auf einer Reise sollte man sich über seine Prioritäten klar werden. Willst du drinnen oder draußen sein", gibt er zu bedenken.

Markenprodukte

Zuletzt spricht Cramer auch das Thema Markenprodukte an. Er selbst kaufe meist nur No-Name-Produkte, da diese in der Regel identisch mit anderen Einzelhandelsmarken seien. "Wussten Sie, dass die Marke Kroger genauso gut ist? Wie wäre es mit Costco? Schließen Sie eine Mitgliedschaft ab. Ich kaufe nur Kirkland. Kirkland ist deren No-Name-Marke, aber sie ist besser als alle anderen. Denken Sie darüber nach. Seien Sie kein Snob", erklärt er.

