Sony, Microsoft & Nintendo & Co: Die zehn meistverkauften Spielekonsolen aller Zeiten

Platz 11: Das Ranking

Schon seit einigen Jahrzehnten bereiten Spielekonsolen Gamern überall auf der Welt Freude. Von Systemen mit nur zwei direkt in die Konsole einprogrammierten Spielen bis hin zu Virtual Reality haben die Spielemaschinen eine eindrucksvolle technische Evolution durchlaufen. Doch welche Konsolen haben sich in all der Zeit am besten verkauft? Dieses Ranking stellt die zehn meistverkauften Spielekonsolen aller Zeiten vor. Stand ist Juli 2022.

Quelle: Statista, Bild: sezer66 / Shutterstock.com