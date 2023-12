Platz 10: Kevin Durant

Kevin Durant belegt mit einem Jahresgehalt von 39,8 Millionen Euro und zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 40,6 Millionen Euro den zehnten Platz, was insgesamt 80,4 Millionen Euro entspricht. Durch seine Investmentgesellschaft 35V, hat Durant in den vergangenen zehn Monaten Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen und Ligen erworben, darunter die Premier Lacrosse League, die Ernährungsmarke Happy Viking, League One Volleyball, das Frauensportliga-Netzwerk Athletes Unlimited, ein Major League Pickleball-Team, das Mitchell & Ness-Label von Fanatics, das digitale Kreativunternehmen Goldenset Collective, das Sportsoftware-Startup ScorePlay und Tiger Woods' TMRW Sports. Zusätzlich zu diesen Investitionen leitet Durant das aufstrebende Medienhaus Boardroom und hält einen der lukrativsten Sneaker-Verträge der NBA mit Nike, der kürzlich in einen lebenslangen Vertrag umgewandelt wurde.

Quelle: Forbes, Bild: Kevin C. Cox/Getty Images