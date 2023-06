Städtetrips

Von Köln nach Amsterdam, von München nach Prag oder Venedig: Das Schienennetz in Europa ist ziemlich gut ausgebaut. Wer die richtigen Strecken und Anbieter kennt, kommt vergleichsweise günstig in viele große Städte - zu Preisen, die manchmal sogar bei unter zehn Euro liegen.

Aus Deutschland kommt man mit dem Zug in viele schöne Städte in ganz Europa

In Europa liegen viele sehr schöne große Städte nah beieinander - und aus Deutschland erreicht man einige davon mit dem Zug in nur wenigen Stunden. So stehen bei der Deutsche Bahn Verbindungen zwischen München und Salzburg (unter zwei Stunden), Dresden und Prag (etwa 2,5 Stunden), Köln und Amsterdam (unter drei Stunden), Frankfurt und Paris (etwa vier Stunden) oder Hamburg und Kopenhagen (etwa fünf Stunden) auf dem Programm. Wer früh genug bucht, kann diese Strecken zu Preisen von weit unter 50 Euro buchen. Damit werden Städtetrips auch für Reisende mit niedrigerem Budget zugänglich und auch für Reisende, die sonst mit dem Auto fahren würden, rentiert sich die Zugfahrt. Ein Tipp: Am günstigsten sind die Tickets bei der Deutschen Bahn im Super-Sparpreis. Nachteilig ist hier aber, dass es keine Storno-Möglichkeit gibt.

Flixtrain als günstige Alternative innerhalb Deutschlands und nach Basel

Natürlich bietet nicht nur die Deutsche Bahn attraktive Zugverbindungen. Innerhalb Deutschlands ist die wohl größte Konkurrenz Flixtrain. Der relativ junge Anbieter bedient bislang ein sehr reduziertes Netz und fährt nicht jeden Ort an. Bedient ein Flixtrain jedoch die Strecke, starten die Preise bei gerade einmal 4,99 Euro und schlagen damit sogar das sonst innerhalb Deutschlands für günstige Städtereisen attraktive 49-Euro-Ticket. Die größeren Städte mit Flixtrain-Verbindung sind Köln, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Leipzig, Dresden, Frankfurt, Stuttgart und Freiburg. Mit Wilhelmshaven ist auch eine Stadt an der Nordsee an das Flixtrain-Netz angebunden, und auch ins schweizerische Basel fährt der Anbieter mit den grellgrünen Zügen.

Nachtzüge von der ÖBB und anderen Bahnunternehmen

Mit ihren Nachtzügen Nightjet und EuroNight bietet auch die österreichische Bahngesellschaft ÖBB Reisenden gute Verbindungen quer durch Europa. Preislich liegen die Tickets für eine Fahrt von Stuttgart nach Venedig oder Budapest und Zagreb, München nach La Spezia oder Ancona und von Zürich über Basel und Leipzig bis nach Prag unter der Woche teilweise bei gerade einmal 30 Euro - wenn früh genug gebucht wird.

Neuerdings gibt es zudem einen Nachtzug von Berlin nach Brüssel, der ab 2024 in die andere Richtung weiter bis nach Dresden und Prag fahren soll. Wichtig für günstige Bahnreisen ist immer, möglichst weit im Voraus zu buchen. Wer im Nachtzug außerdem nicht das Schlafabteil, sondern ein normales Abteil oder den Ruhewagen wählt, spart in der Regel noch mehr Geld.

Redaktion finanzen.net