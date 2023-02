Warum die Niederlande ein attraktiver Standort für Gründer sind

Erfolgreiche niederländische Startups

Die Niederlande gehören zu den führenden Staaten Europas, die die Innovation vorantreiben. Das geht aus einer Studie der Europäischen Kommission hervor. Zahlreiche erfolgreiche Startups aus dem deutschen Nachbarland unterstützen diese Einschätzung. So wurden beispielsweise die Reiseplattform Booking oder der Zahlungsabwickler Adyen in den Niederlanden gegründet und gehören heute zu den wertvollsten und bekanntesten Startups weltweit.

Geringer bürokratischer Aufwand und steuerliche Vorteile

Dabei ist es keine Überraschung, dass die Niederlande auf eine beachtliche Gründerszene im eigenen Land blicken können. Wie Business Insider berichtet, haben die Niederlande ihre Attraktivität für Unternehmensgründer verschiedenen Standortfaktoren zu verdanken, welche in anderen europäischen Ländern nicht vorzufinden sind. So wird der Gründungsprozess als schnell und digital beschrieben und Gründer können von steuerlichen Vorteilen profitieren. Anders als in Deutschland fällt in den Niederlanden beispielsweise keine Gewerbesteuer an.

Gründer schätzt offene Gesellschaft

Neben finanziellen und administrativen Vorteilen bieten die Niederlande jedoch auch im Bereich der weichen Faktoren Standortvorteile gegenüber dem Nachbarland Deutschland. So berichtet der Gründer des Startups Cloudopex, Shane Samuel Yankam, gegenüber Business Insider von einer guten Gründerkultur, welche die Suche nach Investoren erleichtere. Außerdem berichtet er von seinen Erfahrungen, wonach die niederländische, im Vergleich zur deutschen, Gesellschaft insgesamt offener und toleranter sei. Dies gelte insbesondere auch für die Einstellung gegenüber Gründern mit Migrationshintergrund.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adyen B.V. Parts Sociales

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock.com, everything possible / Shutterstock.com