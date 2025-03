Heute im Fokus

Allianz startet neuen Aktienrückkauf am Freitag. Douglas: Geschäftsausblick getrübt. Amadeus Fire: Rückläufiger Umsatz und operativer Gewinn befürchtet. Disney+ produziert 'Call My Agent!' auf Deutsch. Munich Re plant offenbar Übernahme in den USA. VW muss Vergütungskürzungen für Betriebsräte erklären. Nestle sieht trotz hoher Kakaopreise starke Schokoladen-Nachfrage.