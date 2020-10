Um den Einstieg in den Streaming-Markt zu schaffen, hat sich Apple auf die Unterstützung der treuen Kunden altbekannter Apple-Produkte verlassen - mit Erfolg. Denn Käufer eines Macs, iPhones oder iPads erhalten nach wie vor ein kostenloses Jahr Apple TV+,

Apple TV+ noch länger kostenlos

Einige Apple-Nutzer kommen jetzt aber sogar in den Genuss eines verlängerten Probeabos von TV+. Da Apple seinen Streamingdienst im November 2019 startete, würden genau ein Jahr später im November 2020 eine Vielzahl an Abos auslaufen. Dafür hat sich Apple nun etwas einfallen lassen und den Zeitraum kurzerhand bis Ende Januar 2021 verlängert, wie Apple gegenüber "The Verge" bestätigte.

Damit reagiert Apple vermutlich auf die immer noch anhaltende Corona-Pandemie und die damit verbundenen Beschränkungen, die auch über den anstehenden Winter ihre Gültigkeit behalten werden.

Apple TV+ mit Startschwierigkeiten

Von seinem neuen Angebot hatte sich der Konzern aus dem kalifornischen Cupertino sicherlich mehr erhofft. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, konnte Apple bis Februar 2020 rund zehn Millionen Abonnenten für seinen Streamingdienst gewinnen. Diese Anzahl an neuen Nutzern erreichte Disney+ hingegen schon nach 24 Stunden.

Apple arbeitet jedoch mit jedem tvOS-Update daran, sein Streaming-Erlebnis zu verbessern. Neben Verbesserungen von Leistung und Stabilität sind auch andere Neuerungen in den jüngsten Versionen verfügbar. So können sich Nutzer seit tvOS 14 mit einem zusätzlichen Paar Kopfhörer bei Apple TV verbinden und die Inhalte zwar gemeinsam, aber mit getrennter Lautstärke genießen.

Außerdem dürften die Zahlen der tatsächlichen Abonnenten von Apple TV+ deutlich abweichen. Laut einer Untersuchung von Digital TV Research dürfte Apple bis 2025 rund 26 Millionen zahlende Abonnenten erreichen können. Die tatsächliche Gesamtzahl der Nutzer dürfte hingegen um ein Vielfaches höher sein, da die Menge der zahlenden Nutzer im Vergleich zu den kostenlosen einjährigen Probemitgliedschaften deutlich geringer ausfällt. Grund dafür ist die bereits angesprochene kostenlose Mitgliedschaft beim Kauf eines Apple-Produktes.

In Corona-Zeiten könnte sich Apples Strategie als Volltreffer erweisen. Während Netflix im August 2020 noch ankündigte, seinen Probemonat komplett abzuschaffen, verlängert Apple seine Probemitgliedschaft sogar noch. Somit könnte das Angebot in einer längeren Testphase noch mehr Menschen davon überzeugen, sich dem Lager der zahlenden Nutzer anzuschließen.

