Spartipp: Bei YouTube Serien und Filme leihen - So funktioniert es

Filme und Serien bei YouTube leihen

Serien und Filme können bei YouTube grundsätzlich über die App oder den Webbrowser geliehen werden. Laut Google-Support ist es in 26 verschiedenen Ländern möglich, über YouTube Filme zu kaufen und zu leihen, darunter zum Beispiel auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Serien können in den Ländern Australien, Japan, Kanada, Schweiz, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Deutschland und in den USA gekauft werden. Die Funktion, eine Serie auszuleihen, gibt es laut Google derzeit nur in Japan.

Möchte man Inhalte auf YouTube kaufen oder ausleihen, gibt es jedoch einige Dinge, die beachtet werden müssen. Zunächst muss man mindestens 18 Jahre alt sein, um diese Funktionen bei YouTube nutzen zu können. Außerdem können die verfügbaren Inhalte je nach Standort unterschiedlich sein. Ebenfalls zu beachten ist, dass für die Wiedergabe eines geliehenen oder gekauften Inhalts eine bestehende Internetverbindung nötig ist. Hat man einen Film ausgeliehen, hat man 30 Tage Zeit, um die Wiedergabe zu starten. Hat man die Wiedergabe gestartet, bleibt eine Leihdauer von 48 Stunden, in der der Inhalt so oft wie gewollt angesehen werden kann.

So können Inhalte in der YouTube-App gekauft oder geliehen werden

Nach einem Titel suchen, der ausgeliehen oder gekauft werden soll.

In den Suchergebnissen im Bereich zum Film auf den Button "Kaufen oder Ausleihen" tippen.

Gegebenenfalls eine Auflösung auswählen und auf die gewünschte Option tippen ("Film leihen" oder "Film kaufen").

Die Leihgebühr per In-App-Kauf mit dem Bezahlsystem von Google bzw. Apple bezahlen.

In den nächsten 30 Tagen ist der Film entweder über die Suche oder im "Mediathek"-Bereich unten rechts in der Symbolleiste zu finden. Hier sind im Ordner "Käufe" bzw. "Meine Filme und Serien" alle gekauften und geliehenen Titel gesammelt aufzufinden.

So können Inhalte über die YouTube-Website gekauft oder geliehen werden

In der Navigationsleiste auf den Punkt "Filme und Serien" klicken und das Angebot durchstöbern oder mit der Suchfunktion direkt nach einem bestimmten Titel suchen. Auf einen Film klicken, um eine Detailseite zu öffnen.

Rechts neben dem Trailer auf den Button "Kaufen oder Ausleihen" klicken.

Gegebenenfalls die Auflösung auswählen. Im Bereich "Ausleihen" auf die jeweilige Option klicken.

Ein Zahlungsmittel auswählen und auf "Jetzt bezahlen" klicken.

In den nächsten 30 Tagen ist der Titel entweder über die YouTube-Suche oder über die YouTube-Filme-Seite zu finden.



Filme auf YouTube vorbestellen

Manche Filme können auf YouTube vorbestellt werden. Diese werden dann entsprechend im Angebot aufgelistet. Getätigte Vorbestellungen werden erst in Rechnung gestellt, wenn der Inhalt für die Wiedergabe zur Verfügung steht, erklärt Google. Außerdem erhält man eine E-Mail, wenn der Inhalt vorbestellt wurde und wenn er verfügbar ist. Hat man kein Interesse mehr an einem vorbestellten Titel, kann die Vorbestellung storniert werden. Dafür ruft man im Webbrowser die Seite "Käufe" auf, sucht nach dem betreffenden Titel und wählt die Option "Vorbestellung stornieren" aus. Bei erfolgter Stornierung erhält der Kunde ebenfalls eine E-Mail mit einer Bestätigung zu dem Vorgang.

Rückerstattung bei Problemen

Sollten bei der Wiedergabe eines gekauften oder geliehenen Titels Probleme auftreten, der Titel lässt sich also zum Beispiel nicht abspielen, kann man den Kauf rückgängig machen. Dafür muss eine Erstattung unter Angabe des Grunds bei dem Supportteam von YouTube beantragt werden. Wird die Erstattung genehmigt, werden die Zugriffsrechte für den betreffenden Inhalt entfernt und der Kaufbetrag wird zurückerstattet.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

