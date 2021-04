Nestlé bringt erstes veganes KitKat auf den Markt

Die pflanzliche Variante des beliebten Schokoriegels

Immer mehr Menschen entscheiden sich dazu, sich vegetarisch oder sogar vegan zu ernähren. Auch Unternehmen erkannten diesen Trend bereits, sodass die Palette rein pflanzlicher Produkte jährlich größer wird. So bietet Nestlé eigenen Angaben zufolge beispielsweise rein pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten aus Reis, Hafer, Soja, Kokosnuss, Erbsen und Mandeln in verschiedenen Kategorien. Beispiele dafür nennt Nestlé milchfreie Eissorten, Getränke auf Reis- und Haferbasis, pflanzliche Cappuccinos und Latte macchiatos, eine vegane Kondensmilch-Alternative sowie eine Reihe milchfreier Käsesorten. Damit erfüllt das Unternehmen bereits viele Wünsche von Fans pflanzlicher Produkte auf der ganzen Welt und will sein Angebot in diesem Jahr sogar noch um eine Besonderheit erweitern. Denn laut Pressemitteilung will Nestlé noch in diesem Jahr ein veganes KitKat auf den Markt bringen. Damit wird es von einem der beliebtesten Süßwarenriegel der Welt bald eine pflanzliche Variante geben.

Alexander von Maillot, Head of Confectionery bei Nestlé, wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Einer der häufigsten Wünsche, die wir in den sozialen Medien sehen, ist der nach einem veganen KitKat und wir freuen uns sehr, diesen Wunsch erfüllen zu können. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute dieses unglaublich leckere neue KitKat probieren können. Dies ist ein Produkt für alle, die sich ein wenig mehr pflanzliche Kost in ihrem Leben wünschen!"

The 'KitKat' is out of the bag... 🍫 🌱



It’s almost time for plant-based fans around the world to take a break. Our Vegan @KitKat is coming in 2021… watch this space…



➡️ https://t.co/4WuaTO0utG #PlantBased #Innovation #KitKat #Nestlé pic.twitter.com/5VXfKYvt5I - Nestlé (@Nestle) February 15, 2021

Das KitKat V kommt noch dieses Jahr

Das neue vegane KitKat soll den Namen "KitKat V" erhalten und soll noch in diesem Jahr in mehreren Ländern weltweit auf den Markt kommen. Dabei soll es laut Pressemitteilung jedoch nicht in Supermärkten vertrieben werden, sondern zunächst ausschließlich bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein. Auf diesem Weg soll die Möglichkeit einer breiteren Einführung getestet werden. Entwickelt worden sei der neue Schokoriegel im Nestlé-Forschungs- und Entwicklungszentrum für Süßwaren in York, Großbritannien, der ursprünglichen Heimat von KitKat. Hergestellt werde das KitKat V laut Nestlé aus 100 Prozent nachhaltigem Kakao, der über den Nestlé Cocoa Plan in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance bezogen werde.

Louise Barrett, Leiterin des Nestlé Confectionery Product Technology Center in York, erklärt in der Pressemitteilung: "Der Geschmack war ein Schlüsselfaktor bei der Entwicklung der pflanzlichen Schokolade für unser neues veganes KitKat. Wir nutzten unser Fachwissen über Zutaten zusammen mit einem Test- und Lernansatz, um eine köstliche vegane Alternative zu unserem ursprünglichen Schokoladen-KitKat zu entwickeln."

Alexander von Maillot fügte hinzu: "Es ist eine stille Lebensmittelrevolution im Gange, die die Art und Weise verändert, wie Menschen essen. Wir wollen an vorderster Front dabei sein und die Entdeckung von pflanzlichen Lebensmitteln und Getränken fördern. Gibt es einen besseren Weg, dies zu tun, als eine vegane Version einer unserer bekanntesten und beliebtesten Marken anzubieten? Das neue KitKat V bedeutet, dass Schokoladenliebhaber jetzt eine großartige pflanzliche Option haben, wenn sie eine Pause einlegen."

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com