Software wandelt Lautsprecher in Megafon um

Der Autobauer Tesla hat ein neues Software-Update veröffentlicht. Wie die Webseite electrek berichtet, veröffentlicht der Hersteller von Elektroautos zusätzlich zu neuen Updates während des Jahres auch ein sogenanntes "Holiday Update" gegen Ende des Jahres. Dieses Update umfasst in erster Linie Spaß-Funktionen, die die Betreiber der Seite als wenig praktikabel ansehen. Wie die Webseite electrek vermeldet, enthält das "Holiday Update" 2021 ein Feature, mit dem man das eigene Fahrzeug in ein Megafon verwandeln kann.

Wie electrek berichtet, ist das Update ausschließlich neueren Tesla-Modellen (2019 oder später) vorbehalten, die bereits über externe Lautsprecher verfügen. Diese wurden ursprünglich eingebaut, um Fußgänger durch ein Alarmsignal zu warnen, wenn sich das Fahrzeug bei niedriger Geschwindigkeit nähert. Dadurch wollte Tesla entsprechende Auflagen der US-Behörden erfüllen. Ein Video eines Twitter-Users verdeutlicht die Funktionsweise des Megafon-Features.

NEW Tesla Megaphone feature. This is crazy! These cars haha… pic.twitter.com/OB8oI3wwhH