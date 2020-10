Das ist die beliebteste Social-Media-App bei US-Teenagern

Insgesamt 3,725 Milliarden aktive Social-Media-Nutzer soll es laut dem Online-Presseservice "pressrelations" weltweit geben. Zwar ist Facebook nach Daten von Statista mit einem Marktanteil von 75 Prozent Marktführer unter den Social-Media-Plattformen, doch ist Facebook damit auch gleichzeitig der beliebteste Social-Media-Dienst?

Snapchat Nummer eins - doch ein Dienst holt weiter auf

Zumindest bei US-amerikanischen Teenagern ist diese Frage deutlich zu verneinen. Bei dieser Altersgruppe liegt Facebook sogar hinsichtlich der Nutzungszahlen weit zurück, sofern man den konzerneigenen Onlinedienst Instagram ausklammert. Dieser wird von rund 84 Prozent der Teenager in den USA genutzt, gefolgt von Snapchat mit 80 Prozent und TikTok mit 69 Prozent, das gegenüber dem Frühjahr um sieben Prozentpunkte zulegen konnte. Das geht aus der "Taking Stock With Teens" Herbst-Umfrage von "Piper Sandler" hervor, bei der 9.800 US-amerikanische Teenager befragt wurden und die CNBC exklusiv vorliegt.

34 Prozent der Teenager listeten bei der Umfrage Snapchat als ihre beliebteste Social-Media-App, gefolgt von TikTok, welches bei 29 Prozent der Teenager an erster Stelle rangiert. Lediglich 25 Prozent bevorzugen Instagram gegenüber allen weiteren Social-Media-Diensten. Noch bei der Frühlings-Umfrage befand sich Instagram auf dem zweiten Rang, der nun von TikTok eingenommen wurde, was laut der Umfrage kontinuierlich wachsende Marktanteile verzeichnen kann.

TikTok weiter ein Dorn im Auge der US-Regierung

Der US-amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin ließ gegenüber dem TV-Sender "Fox Business" verlauten, TikTok müsse entweder amerikanisch werden, oder vom amerikanischen Markt verschwinden: "Der Präsident hat festgelegt, dass es nur zwei Ergebnisse geben kann: Entweder wird es eine amerikanische Firma, oder sie wird dichtgemacht."

TikTok war bereits in der Vergangenheit ins Kreuzfeuer von US-Präsident Donald Trump geraten. Mitte August dieses Jahres teilte er mit, TikTok-Eigentümer ByteDance habe 90 Tage Zeit, die App an ein US-Unternehmen zu verkaufen, andernfalls werde der Social-Media-Dienst in den USA verboten. Rund 100 Millionen Amerikaner sollen Angaben der "Tagesschau" zufolge das chinesische Videoportal nutzen. Donald Trump möchte durch das Verbot verhindern, dass die Daten der amerikanischen Nutzer über das chinesische Unternehmen an die kommunistische Regierungspartei in China gelangen können.

