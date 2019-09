Neue Funktionen: Dieses Smartphone soll Sony in der Sparte wieder voranbringen

Im vergangenen Quartal fiel der Umsatz des letzten Sony -Smartphones von zwei Millionen auf nur noch 900.000 Stück im Jahresvergleich. Die Absatzprognose für das noch bis Ende März 2020 andauernde Geschäftsjahr wurde von fünf auf vier Millionen Smartphones gekappt. Der Grund: Sinkende Verkäufe wenig lukrativer Einstiegsgeräte. Und doch wurde zu Beginn des Monats das neue Xperia 5 vorgestellt. Mit neuen Funktionen und Eigenschaften sollen die Kunden angesprochen und der Absatz angeregt werden.

Fortnite für unterwegs

Das auf der Technik-Messe IFA vorgestellte Gerät kommt mit einer Tripple-Kamera, ist staub- und wassergeschützt und in den Farben schwarz, grau, blau und rot erhältlich. Im Vergleich zu dem Xperia 1 ist es zwar kleiner und schmaler, weist dafür eine kompaktere Handhabung auf. Anders als das iPhone verfügt das Xperia 5 über keinen Fingerabdrucksensor und kann auch nicht drahtlos geladen werden.

Besonders darauf freuen dürften sich PlayStation-Fans, denn das Xperia 5 lässt sich per Haltearm in den ebenfalls neu vorgestellten PlayStation DualShock 4 Wireless-Controller klemmen und per Bluetooth koppeln. Somit können Fans bald das auf dem Battle-Royal-Genre basierte Spiel "Fortnite" auch unterwegs spielen. Die Funktion würde laut Geschäftsführer, Shigeki Ishizuka, auch auf das Xperia 1 ausgeweitet - über ein entsprechendes Update könnten Nutzer diese auf ihr Handy installieren.

The perfect synergy of creator and display technology - parcelled into one streamlined device. Hold a world of entertainment in the palm of your hand with Xperia 5. #SonyIFA pic.twitter.com/5buHIIh91V - Sony Xperia US (@SonyXperiaUS) 6. September 2019

Strategien statt Verzweiflung

Der japanische Elektronikkonzern konnte mit seinen Xperia-Handys bislang keine zufriedenstellenden Absätze generieren. Zurückführen lässt sich das auf die starke Konkurrenz unter anderem durch andere asiatische Konzerne, die die Japaner immer mehr unter Druck setzen. Zudem hat sich in der Smartphone-Branche eine Marktsättigung eingegliedert, die alle beteiligten Akteure betrifft. Die Menschen kaufen sich kaum mehr neue Handys und behalten ihre älteren für einen längeren Zeitraum.

Warum also versucht sich Sony dennoch mit neuen Modellen behaupten zu wollen? Dahinter stecken wohl strategische Maßnahmen. Wie die "Welt" berichtet, möchte Sony weiter Smartphones entwickeln, um neue Technologien wie 5G, Kameras, Prozessoren verstehen und diese in andere Produkte und Geräte fließen zu lassen. Darüber hinaus soll der Kontakt mit unternehmerischen Kunden wie Deutsche Telekom oder NTT Docomo in Japan aufrecht erhalten werden, damit der Konzern nicht in Vergessenheit gerät.

Sony profitiert von seiner Stärke bei professioneller Videoaufnahme und Bildbearbeitung - mit seinen Hollywood-Studios ist der Konzern ein großer Player im Film- und TV-Geschäft. Zudem führt Sony weltweit als Anbieter von Kamera-Sensoren. Dass die Japaner also einiges zu bieten haben, dürfte keiner abstreiten. Man darf gespannt sein, wie sie sich auch in der Smartphone-Branche schlagen werden.

