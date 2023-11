Überstunden in Deutschland

Arbeitnehmer unter Druck: So viele Überstunden leisten die Deutschen

03.11.23 03:33 Uhr

Länger am Arbeitsplatz zu bleiben, gehört für viele Arbeitnehmer zur Norm, weshalb im Mai 2019 sogar der Europäische Gerichtshof einschritt. In Deutschland leistet in etwa jeder Achte Überstunden.

So haben laut dem Statistischem Bundesamt im Jahr 2021 im Schnitt 4,5 Millionen Menschen über die im Arbeitsvertrag vereinbaren Stunden hinaus gearbeitet. Im Jahr 2022 leisteten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, einer Auswertung von Statista zufolge, etwa 583 Millionen bezahlte und ca. 702 Millionen unbezahlte Überstunden. Langfristig sei die Zahl der Überstunden aber wohl stark gesunken. Mehr Überstunden bei zunehmendem Alter Die Arbeitnehmer in Deutschland sind zunehmendem Druck ausgesetzt. Da ist der zusätzliche Fachkräftemangel sicherlich keine Hilfe. Zwar wurden 2022 weniger Überstunden als im Vorjahr geleistet und auch der Langzeittrend ist rückläufig, allerdings ist die Anzahl derer, die Überstunden leisten, immer noch hoch. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA) kommt zu dem Schluss, dass die Menge der Überstunden auch mit dem zunehmenden Alter steigt. So seien insbesondere die über 55-Jährigen häufig von Mehrarbeit betroffen. Mehrarbeit definiert das BAUA als eine wöchentliche Arbeitszeit von mehr als 48 Stunden. Aus dieser Altersgruppe sind laut der Auswertung etwa 11 Prozent betroffen. Jüngere Arbeitnehmer, in diesem Fall die maximal 24-Jährigen, sind im Vergleich mit nur 8,8 Prozent von wöchentlicher Mehrarbeit betroffen. Gesundheitliches Risiko: Schuld ist aber nicht immer der Arbeitgeber Oft fühlen sich Arbeitnehmer von ihrem Umfeld unter Druck gesetzt. Wird diese Situation zum dauerhaften Begleiter, sind etwa Versagensängste nicht unwahrscheinlich. Diese innere Unruhe versuchen viele durch zusätzliche Arbeitsstunden auszugleichen, in der Hoffnung sich dann besser zu fühlen. Folgen können dann oft Burnouts, Schlafstörungen und ähnliche Angststörungen sein. Natürlich sind Ausnahmen völlig in Ordnung, gelegentliche Überstunden gefährden das eigene Wohlbefinden sicher nicht. Allerdings gilt hier, die Ausnahme bestätigt die Regel. Wer zu viele Überstunden leistet, gefährdet die eigene Gesundheit. EuGH schreitet ein Selbst der Europäische Gerichtshof ist in der Sache schon tätig geworden: Um die in der EU-Grundrechtecharta zugesicherten Arbeitnehmerrechte zu gewährleisten, hat er im Mai 2019 geurteilt, dass Arbeitgeber in sämtlichen EU-Staaten die Arbeitszeiten ihrer Beschäftigten systematisch erfassen müssen. Redaktion finanzen.net

